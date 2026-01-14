Social Media Content Creator
2026-01-14
Marknadsföring & Sociala Medier: Social Media Content Creator
Plats: Remote eller Stockholm
Företag: Vetnio
Om Vetnio
Vetnio förändrar hur veterinärer arbetar. Vår AI-drivna copilot hjälper veterinärer att spara timmar varje dag genom att automatisera journalföring, mejl och anteckningar - så att de kan fokusera på det som verkligen betyder något: djurens vård.
Vetnio används idag av kliniker över hela Storbritannien, DACH-regionen, Norden, Spanien, Portugal och USA, och är en av världens snabbast växande AI-startups inom veterinärbranschen.
Om rollen
Vi söker en kreativ och driven Social Media Content Creator som vill skapa content som bygger Vetnios varumärke och visar hur vår produkt används i verkligheten. Du kommer att vara hands-on och producera innehåll till våra kanaler (LinkedIn, Instagram, TikTok) - med fokus på tempo, kvalitet och tydlig storytelling.
Du jobbar nära teamet (och vår VD) för att ta fram idéer, skriva manus/copy, filma/klippa och publicera - och löpande förbättra innehållet baserat på vad som fungerar.
Dina ansvarsområden
Skapa, planera och publicera content till LinkedIn, Instagram och TikTok (inlägg, reels, shorts, stories)
Producera korta videor från idé till färdig leverans (hook, manus, filmning, klippning, textning)
Skapa content som visar produkten, användarna, klinikmiljöer och Vetnio-kulturen
Skriva copy som är tydlig, modern och 'native' för respektive plattform
Återanvända och paketera material (t.ex. en video till flera format och kanaler)
Följa upp performance på content (visningar, retention, engagemang) och iterera på format, hooks och budskap
Vem du är
Har erfarenhet av att skapa social content (gärna i en startupmiljö eller med högt tempo)
Är stark på storytelling och förstår vad som fungerar organiskt på LinkedIn/IG/TikTok
Trivs med att vara hands-on - du gillar att både skapa och publicera
Flytande i engelska (andra europeiska språk är ett plus)
Erfarenhet av Canva och enkel video-/bildredigering är meriterande
Nyfiken, självgående och bekväm med att testa nya format och iterera snabbt
Vi erbjuder
Heltidsanställning i en internationell AI-startup
Stor frihet och möjlighet att sätta tonen för Vetnios närvaro i sociala medier
Skicka ditt CV, LinkedIn-profil eller ett kort meddelande om varför du passar för rollen till info@vetnio.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
