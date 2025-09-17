Snöskottare Sundsvall vintern 2025-2026
2025-09-17
Snöskottare Sundsvall vintern 2025-2026
Nu söker vi flertalet snöskottare inför kommande vintersäsong till våra uppdrag i Sundsvall.
Du erbjuds
Ett spännande och behovsstyrt deltidsjobb där du arbetar som timanställd, och du bör räkna med att ofta kallas ut tidigt på morgonen
Kaffe i mängder.
Trevliga kollegor
Vem är du?
Vi söker dig som inte är rädd för att hugga i då tjänsten innebär ett fysisk arbete i alla väder. Varierande arbetstider.
Inga krav på erfarenhet eller utbildning ställs. Fallskyddsutbildning eller motsvarande är meriterande men inget krav. Arbetsuppgifterna kommer bestå av manuell snöröjning, manuell halkbekämpning och vid behov takskottning och borttagning av istappar.
Övrig information
Start: Tidigast 1 november, men helt beroende på när snön faller.
Omfattning: Beroende på väder och snömängd.
Arbetstid: Arbetspassen kan vara förlagda under alla dygnets timmar.
Lön: Timlön enligt kollektivavtal.
Placering: Sundsvall Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
B-körkort
Talar och skriver obehindrat på svenskaOm företaget
Vi arbetar med yttre och inre fastighetsskötsel samt teknisk förvaltning. Våra kunder är både Kommuner och Regioner samt bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag. Vi kännetecknas av flexibilitet och söker alltid efter de smartaste lösningarna för både beställare och entreprenör. Våra kontor återfinns i Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall med ca 70 medarbetare.
Företaget är en del av PHM koncernen.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Höga Kusten Skog & Fastighet AB
(org.nr 556925-5788) Arbetsplats
Höga Kusten Skog & Fastighet Jobbnummer
9512971