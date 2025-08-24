Snickarveteraner
2025-08-24
Snickarveteraner sökes!
Veterangig AB erbjuder helhetslösningar inom bygg, el, måleri, trädgårdsskötsel och städning, till privatpersoner, föreningar och företag i södra Stockholm. Företaget fokuserar på att tryggt lösa kundernas kompetens- och tidsbrist med högkvalitativa tjänster som utförs av ett erfaret team. Vi kommer när det behövs och vi är flexibla och tydliga. Målet är att skapa ett företag som levererar kvalitet och tydlighet till kunden samt en trygg grund för veteraner att fortsätta arbeta lustfyllt.
Du kommer ingå i team Veteran Snickeri som består av 6 personer. Man jobbar nästan alltid 2 och 2 men enskilt uppdrag kan förekomma hos både företag och privatpersoner. Arbetet har alltid en tydlig beskrivning. Uppdragen fördelas enligt intresse och geografi, antingen via telefon eller på frukostmöten där vi presenterar nya uppdrag och kunder. Din närmsta chef blir Michell som är en av projektledarna företaget.
Som Veteransnickare kommer du bland annat:
Uppstart med kund och projektledare där vi stämmer av arbetsbeskrivning med kunden, samt återkoppla till kund och arbetsledare med tidsåtgång och vad som utfördes samt ev. brister och åtgärder.
Vid behov inhandlar material och verktyg inför uppskattad materialåtgång.
Utför uppdrag enligt snickeri uppdrags alla konster och standarder.
Ansvarsområden: Du ansvarar för att arbetet blir professionellt utfört, att löpande stämma av arbetet med kunden och arbetsledare. Samt att ge god service till våra kunder.
Önskad Profil:
God erfarenhet av professionellt utförda snickeriarbeten
B Körkort och tillgång till bil
Vill jobba deltid på intermittens uppdrag
Vi söker dig som är:
Erfaren och vill försätta arbeta deltid. Noggrann eftersom det är viktigt att kundens arbete blir professionellt utfört samt att våra rutiner kring arbetsbeskrivning/checklistor följs. Du är glad och ger positiv energi till kunder och medarbetare samt gillar att ge andra människor service. Du har tålamod med äldre personer som exempelvis har sviktande syn och hörsel. Du är ansiktet utåt för Veterangig.
Meriterande om du har:
Ytterligare språk
Erfarenhet av att jobba med äldre personer Publiceringsdatum2025-08-24Övrig information
Start: Efter överenskommelse
Arbetstider: Vardagar, enligt uppdrag och överenskommelse.
Placering: I söderort hos kund och möten på kontoret.
Anställningsform: Intermittens anställning på deltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: hej@veterangig.nu Arbetsgivare Veterangig AB
(org.nr 559365-7553), http://www.veterangig.nu
Tullingebergsvägen 1C (visa karta
)
146 45 TULLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9472818