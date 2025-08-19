Snickare TJF Entreprenad Sverige
Hoffmans Fastighetsbolag AB / Snickarjobb / Upplands Väsby
2025-08-19
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Snickare till nyproduktion i Storstockholm
Vill du arbeta i ett stabilt byggbolag med varierande projekt?
Vi söker flera erfarna snickare - både kvinnor och män - till vårt team.Publiceringsdatum2025-08-19Om företaget
Vi arbetar i Storstockholm, och ibland även på projekt ute i landet. Fokus ligger på nyproduktion, bland annat montage och färdigställande av hus från Borohus, VästkustStugan samt projekt åt olika fastighetsbolag.
Vi ingår i Cyntus AB-koncernen (moderbolag) Cyntus AB) tillsammans med dotterbolagen TJF Entreprenad Sverige AB, TJF Måleri AB och TJF Ställningar AB.
Vårt kontor finns på David Adrians Väg 1 i Upplands Väsby.
Rollen
Som snickare hos oss blir du del av ett team som arbetar med hela byggprocessen i våra projekt. Arbetet omfattar bland annat:
Prefab-montage (mycket meriterande om du har erfarenhet av detta)
Nyproduktion från stomresning till färdigställande
Fin- och grovsnickeri
Tillbyggnader, garage, altaner och badrum
Tolkning och arbete efter byggritningar
Du rapporterar till arbetsledare/entreprenadchef och kan vid behov flytta mellan olika projekt.
Vem är du?
Har flerårig och dokumenterad erfarenhet av byggnation
Är självgående, punktlig och samarbetsinriktad
Har B-körkort (obligatoriskt)
Har rätt att arbeta i Sverige
Är flexibel och kan resa inom landet vid behov
Yrkesbevis är meriterande
Anställningsupplägg
Vi tillämpar 10 betalda prövotidsdagar, därefter 6 månaders provanställning. Urval sker löpande.Så ansöker du
För att vi ska behandla din ansökan måste följande framgå:
CV och personligt brev
Din bostadsort i Stockholmsområdet
Ålder och kön
Bekräftelse på att du har B-körkort
(Ansökningar tas endast emot via angiven e-post.)
Återkoppling
Vi får många ansökningar. Om du inte har hört från oss inom 14 dagar har du tyvärr inte gått vidare den här gången. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: anstallning.tjf@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare TJF Sverige". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hoffmans Fastighetsbolag AB
(org.nr 559397-5922)
David Adrinas väg 1
)
194 91 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
TJF Entreprenad Sverige AB Kontakt
HR-Chef
Åsa Hoffman asa@tjfentreprenad.se Jobbnummer
9466093