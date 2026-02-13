Snickare till Kolmårdens djurpark
2026-02-13
Åk den världsunika linbanan Safari, träffa Bamse i hans magiska värld eller upplev världens bästa berg-och-dalbana Wildfire - Kolmården är en destination fylld av upplevelser för alla åldrar.
Nu söker vi en erfaren snickare som vill vara en del av vårt engagerade fastighetsteam. Som snickare hos oss får du en unik arbetsmiljö där varje dag bjuder på variation - från att bevara historiska träkonstruktioner till att skapa nya miljöer i våra djurstallar, butiker och restauranger. Allt med samma mål att leverera upplevelser i världsklass!
Som snickare hos oss kommer du att arbeta med:
• Utföra bygg- och snickeriarbeten i parkens olika miljöer (djurstallar, butiker, serveringsytor, publika områden).
• Reparation och underhåll av träkonstruktioner, inredning och utemiljöer.
• Delta i planering och genomförande av projekt, både nyproduktion och renovering.
• Utföra enklare montage och materialanpassningar för butik och restaurangmiljöer.
Vid behov kan även andra arbetsuppgifter inom verksamheten förekomma, vilket bidrar till variation i arbetet.
Om dig
Vi söker dig som är självständig, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten. Som person trivs du med att arbeta i en unik miljö där planering och flexibilitet är viktigt. Då stor del av arbetet sker i samarbete med kollegor från bland annat el, VVS och trädgård, ser vi att du som söker har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Kvalifikationer
• Har flerårig erfarenhet som snickare, gärna med bakgrund inom byggservice, underhåll eller fastighet.
• Har bred kunskap inom byggnadssnickeri, reparation och renovering.
• Har manuellt B-körkort.
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Har god förståelse för arbetsmiljö och säkerhet, särskilt vid arbete nära djur eller besökare.
Erfarenhet av arbete i parkmiljö, nöjespark, djurpark eller annan offentlig anläggning samt kompetens inom enklare betong-. målning- eller markarbete är meriterande.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med 6 månadersprovanställning. Tillträde omgående.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg. Kollektivavtal mellan Gröna Arbetsgivare och HRF. Lön enligt överenskommelse och avtal.
Frågor om tjänsten?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fastighetschef Martin Lind på martin.lind@kolmarden.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-koordinator Emma Keran på emma.keran@kolmarden.com
Sista ansökningsdatum är den 2026-03-13, men urval kan ske löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Med utsikt över Bråviken ligger Kolmårdens djurpark, en plats fylld av upplevelser för alla åldrar, från berg- och dalbanor och Bamses Värld till spa och konferensmöjligheter på fantastiska Vildmarkshotellet. Och framför allt: Nordens största djurpark. Djurparken fungerar som utbildningsresurs för Sveriges skolor och är medlem i Svenska Djurparksföreningen och internationella branschorganisationerna EAZA, WAZA och IUCN.
Kolmården är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
