Snickare till Halmstad
2026-04-24
Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Är du en erfaren snickare som letar efter nya utmaningar? Då kan den här tjänsten vara perfekt för dig!
Vi letar nu efter kvalificerade snickare för kommande projekt i Halmstad och dess omgivningar.
I din roll som snickare kommer du att arbeta med varierande uppgifter där vi är med och bygger olika projekt. Arbetet sker självständigt eller i team, detta kräver kunskap, engagemang och vilja att lära sig då projekten ser olika ut.
Vi söker dig som har relevant erfarenhet, gärna yrkesbevis. Det är viktigt att du jobbar effektivt och noggrant, upprätthåller en god laganda samt representerar vår samarbetspartner och A-Staffing Construction. Du ska ha arbetat som snickare tidigare.
B-körkort är ett krav för denna tjänsten.
Utbildning och IntygErfarenheter
Krav:
• Yrkesbevis
• B-körkort
• 6 års erfarenhet inom byggbranschenSå ansöker du
A-Staffing Construction sköter rekryteringsprocessen för denna tjänst löpande, urval och intervjuer kommer att ske under annonseringstiden så vänta inte med din ansökan!
Ansök till tjänsten via länken.
A-Staffing är medlemmar i Byggföretagen, Installatörsföretagen och Almega Kompetensföretagen så du kan vara säker på att du alltid har rätt anställningsvillkor och kollektivavtal. I snart 15 år har vi försett Sverige med duktiga yrkesarbetare på Byggavtalets område.
Som anställd på A-Staffing kan du räkna med vårt engagemang för dig, dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö. Vår prioritet är öppenhet och tillgänglighet samt din trivsel, hälsa och säkerhet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.
A-Staffing hette tidigare VMP Group, men namnändrades under 2021. Inom kedjan verkar A-Staffing Sweden AB och A-Staffing Construction AB.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Staffing Construction AB
(org.nr 559033-7464)
Nya Tingstadsgatan 1 (visa karta
)
422 44 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ludvig Bengtsson ludvig.bengtsson@astaffing.se
9875575