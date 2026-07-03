Snickare sökes i Göteborg
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2026-07-03
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Snickare / Teamledare – Fönster & Fasad
Vi söker en erfaren snickare med kompetens inom fönsterbyten och fasadarbeten. Du ska vara självgående, noggrann och ha god förståelse för byggproduktion ute på plats.Publiceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Minst 6 års erfarenhet inom snickeri/bygg
Erfarenhet av fönsterbyten och fasadarbeten är meriterande
Erfarenhet av geringen är ett stort plus
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
God samarbetsförmåga och ledaregenskaper
Det fungerar även med gedigen erfarenhet inom snickeri generellt, då vi även är öppna för att lära ut rollen till rätt person.
Vi ser gärna att personen kan gå in som teamledare initialt, med möjlighet att på sikt utvecklas vidare till arbetsledare inom bolaget.
Vi erbjuder:
Långsiktigt arbete och utvecklingsmöjligheter
Ett bolag i stark expansionsfas med många nya projekt framöver
Möjlighet att växa tillsammans med företaget
Ett engagerat team och god arbetsmiljö
Vi söker dig som är driven, ansvarstagande och vill vara med och bygga upp något långsiktigt tillsammans med oss.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: Info@mvpuls.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mv Puls Entreprenad AB
(org.nr 559016-4918) Jobbnummer
9990505