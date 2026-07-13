Snickare sökes
Uniflex AB / Snickarjobb / Norrköping Visa alla snickarjobb i Norrköping
2026-07-13
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, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Om tjänsten Vi söker nu en noggrann och praktiskt lagd snickare till ett spännande uppdrag inom tillverkning av specialanpassat träemballage.
I rollen kommer du att tillverka emballage och trälådor utifrån ritningar och specifika kundkrav. Arbetet innebär kapning, montering och kvalitetskontroll, där fokus ligger på precision, säkerhet och ett väl utfört hantverk.
Vem är du? Har erfarenhet av snickeri, träarbete eller liknande hantverksyrke.
Är van att arbeta med handverktyg och maskiner.
Kan läsa och följa ritningar.
Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer.
Trivs med både självständigt arbete och samarbete i team.
Ett varierande och utvecklande arbete.
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö.
Möjlighet till långsiktigt uppdrag.
Heltidsanställning med start enligt överenskommelse.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – urval och intervjuer sker löpande.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8058574-2098894". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Södra Grytsgatan 4 (visa karta
)
602 33 NORRKOPING Jobbnummer
10001257