Snickare sökes
Skogs Byggtjänst AB / Snickarjobb / Karlstad Visa alla snickarjobb i Karlstad
2026-06-20
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Skogs Byggtjänst AB söker snickare med erfarenhet.
Vi är ett mindre företag som behöver utöka och vi erbjuder dig ett roligt och varierande arbete med många olika projekt på gång i Karlstad och Kristinehamn med omnejd.
Vi söker dig med erfarenhet som är självgående med ett eget driv och intresse för yrket.
Alla våra medarbetare har egen arbetsbil och lön enligt avtal.
Vi är ett gött gäng som har roligt både på och efter jobbet tillsammans.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: skogs.byggtjanst@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogs Byggtjänst AB
(org.nr 556824-6390) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Martin Skog skogs.byggtjanst@gmail.se Jobbnummer
9971540