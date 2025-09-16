Snickare sökes
Företag: Aktiv Bygg i Malmö AB
Plats: Malmö med omnejd
Anställningsform: Heltid, provanställning 6 månader därefter eventuell tillsvidareanställningPubliceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är snickare och vill arbeta med varierande projekt mot privatkunder. Arbetet omfattar allt från renoveringar, tillbyggnader och ombyggnationer till nybyggnationer. Du kommer att arbeta både självständigt och i team beroende på projektets storlek.Kvalifikationer
Yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet som snickare
B-körkort är ett krav
Du är noggrann, ansvarstagande och har god servicekänsla
Du kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor
Svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet till utveckling inom företaget
Ett engagerat och stöttande teamSå ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till ansokningar@aktivbyggmalmo.se
senast 2025-10-15.
Märk din ansökan med "Snickare".
Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: ansokningar@aktivbyggmalmo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiv Bygg i Malmö AB
(org.nr 556926-4772) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9512084