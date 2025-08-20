Snickare sökes
2025-08-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ByggBolaget SV AB i Göteborg
Vi söker erfarna snickare till vårt byggföretag. Arbetsuppgifterna omfattar främst träarbeten inom nybyggnation och renovering av bostäder och kommersiella lokaler. Du bör kunna läsa ritningar, arbeta självständigt och tillsammans med kollegor. Vi ser gärna att du har yrkesbevis som träarbetare/snickare och några års erfarenhet. B-körkort är meriterande. Tjänsten är heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbete kan förekomma på olika projekt i regionen.
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
