Snickare med yrkesbevis
Jens Hansen Bygg & Snickeri AB / Snickarjobb / Mölndal
2025-11-15
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Jens Hansen Bygg & Snickeri AB söker erfaren snickare!
Är du en självgående hantverkare med yrkesbevis och B-körkort? Trivs du både med grövre byggnadsarbeten och det där lilla extra finliret? Då kan du vara rätt för oss!
Vi söker en driven snickare som vill bli en del av ett mindre, sammansvetsat team där kvalitet, yrkesstolthet och god stämning går hand i hand. Projekten varierar - från stomresning till finsnickeri - och vi lägger stor vikt vid noggrannhet och engagemang.
Vi erbjuder:
Trygg anställning med schyssta villkor
Varierande uppdrag i Göteborgsområdet
Möjlighet att påverka din vardag och utvecklas i yrket
Välkommen med din ansökan - vi intervjuar löpande!
Skicka CV och några rader om dig till alex@hansenbyggab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: alex@hansenbyggab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jens Hansen Bygg & Snickeri AB
(org.nr 556450-6383) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9606561