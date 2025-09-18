Snickare / Målare
ILO Group AB / Snickarjobb / Haninge Visa alla snickarjobb i Haninge
2025-09-18
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ILO Group AB i Haninge
ILO Group AB söker en självgående snickare och en självgående målare för att arbeta hos oss.
Vi utför mycket hemrenoveringar.
Som snickare ska ha god erfarenhet av köksmontering, golvläggning, socklar & foder, resa väggar m.m. Att kunna läsa av köksritningar är ett krav.
Som målare ska du ha bra erfarenhet av måleri i hemmet. Spackling & måleri av väggar, tak och snickerier.
Vi värdesätter noggrannhet och yrkestolthet. För att passa in i vårt team behöver du ha god erfarenhet inom bygg och du ska kunna samarbeta med kollegorna i gruppen.
Det är viktigt att hålla tider, både på att komma i tid till jobbet men även att hålla byggnationens tid samtidigt som resultatet ska vara utan synpunkter.
B-Körkort är väldigt meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: o.johansson@ilogroupab.com Arbetsgivare ILO Group AB
(org.nr 559484-6064)
Gaffelseglet 48 (visa karta
)
136 56 VEGA Kontakt
Oliver Johansson o.johansson@ilogroupab.com 0735162868 Jobbnummer
9516158