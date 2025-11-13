Snickare inom nyproduktion - Göteborg

Prowork Göteborg AB / Snickarjobb / Göteborg
2025-11-13


Snickare inom nyproduktion sökes till Göteborg!
Vi på Prowork söker nu erfarna och självgående snickare inom nyproduktion till spännande uppdrag i Göteborg.
Vill du arbeta i ett stabilt och engagerat team där kvalitet, struktur och samarbete står i fokus? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.

Publiceringsdatum
2025-11-13

Kvalifikationer
Yrkesbevis eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet som snickare inom nyproduktion
Kan läsa ritningar och arbeta självständigt
Goda kunskaper i svenska

Meriterande:
Heta arbeten
Säkra lyft
Mobila arbetsplattformar
Liftkort

Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande.
#Prwrk

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Göteborg AB (org.nr 559205-4091), https://prowork.se/

Jobbnummer
9604214

