Snickare inom nyproduktion - Göteborg
2025-11-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Snickare inom nyproduktion sökes till Göteborg!
Vi på Prowork söker nu erfarna och självgående snickare inom nyproduktion till spännande uppdrag i Göteborg.
Vill du arbeta i ett stabilt och engagerat team där kvalitet, struktur och samarbete står i fokus? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Yrkesbevis eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet som snickare inom nyproduktion
Kan läsa ritningar och arbeta självständigt
Goda kunskaper i svenska
Meriterande:
Heta arbeten
Säkra lyft
Mobila arbetsplattformar
Liftkort
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande.
