Snickare i Göteborgsområdet
MP Bygg & Snickeri i ALE AB / Möbelsnickarjobb / Ale Visa alla möbelsnickarjobb i Ale
2026-07-16
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
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Rollen som snickare hos oss
Som snickare på Mp bygg & snickeri i Ale ab får du ett varierande arbete eftersom vi jobbar med allt från nyproduktion och ombyggnation till renovering i både små och stora projekt. Eftersom arbetet innefattar skräddarsydda lösningar krävs det att du som person är självgående, ansvarsfull och noggrann. Vi värdesätter att du har ordningssinne och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är flexibel och kan jobba både ensam och i team. Vi verkar för en god och säker arbetsmiljö där arbetet bedrivs både självständigt och i små och stora arbetslag.
Det vi söker hos våra snickare:
• Vi söker dig som har erfarenhet inom bygg och tidigare har arbetat som snickare. Du är ansvarstagande, lyhörd och kvalitetsmedveten samtidigt som du driver projekten framåt och har förmågan att hålla många bollar i luften.
• Du ser dig som problemlösare och tar gärna egna initiativ.
• Du trivs med att jobba mot uppsatta mål och fixar att arbeta under tidspress.
• Du är noggrann både med tider och säkerhet
• Du är positiv och bidrar till god laganda.
• Du är kommunikativ och behärskar svenska i tal och skrift.
• B-körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan snarast.
Urval och tillsättning sker löpande.info@mpbyggochsnickeri.se Publiceringsdatum2026-07-16Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten?
Vänligen kontakta oss
Marcus 0704661166.
Ytterligare information
Anställningen är en provanställning om 6 månader på heltid.
Resor förekommer/ vi arbetar mestadels i GÖTEBORGSOMRÅDET.
Vi har kollektivavtal med Byggnads. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: info@mpbyggochsnickeri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MP Bygg & Snickeri i ALE AB
(org.nr 559284-5761)
Nytorpsvägen 11 (visa karta
)
446 32 ÄLVÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10004771