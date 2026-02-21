Snickare för rotprojekt
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aplus AB i Stockholm
Snickare sökes till långtidsprojekt vid Odenplan
Om jobbet
Vi söker en allround byggnadsarbetare med bred erfarenhet inom bygg. Du kommer att arbeta med varierande uppgifter i ett större ROT projekt vid Odenplan i Stockholm. Projektet pågår i minst två år framåt.
Vi söker dig som trivs i ett högt arbetstempo och har god förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.Publiceringsdatum2026-02-21Dina arbetsuppgifter
Snickeri
Köksmontage, undertak, montera dörrkarmar, socklar, foder och gipsväggar.
Samarbete med andra yrkesgrupper på byggarbetsplatsenKvalifikationer
Erfarenhet av byggnadsarbete
Förmåga att arbeta effektivt och noggrant
God fysik och vilja att ta ansvarDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är pålitlig, punktlig och har ett bra arbetstempo.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: vilner@aplusab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aplus AB
(org.nr 556900-9128)
Dannemoragatan 6 (visa karta
)
113 44 STOCKHOLM Jobbnummer
9756053