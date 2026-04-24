Snickare
2026-04-24
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-24

Arbetsuppgifter
• Utföra mindre snickeriarbeten som montering av dörrar, lister och inredning
• Reparera skador på väggar, golv och byggnadsdelar
• Justera och underhålla dörrar, fönster och beslag
• Genomföra enklare ombyggnationer och anpassningar av lokaler
• Planera, prioritera och följa upp arbetsordrar
• Dokumentera utfört arbete samt hantera materialbeställningar och samverkan med verksamhetenKvalifikationerKvalifikationer
• Yrkesutbildning inom snickeri eller motsvarande erfarenhet
• Minst 3 års erfarenhet av snickeriarbete
• Erfarenhet av reparationer, underhåll och mindre snickeri och byggarbeten
• Förmåga att planera och genomföra arbete självständigt
• Grundläggande kunskap i ritningsläsning
• B-körkort
• Datorvana för att hantera arbetsorder och dokumentation
Meriterande:
• Erfarenhet av fastighetsunderhåll eller liknande verksamhet
• Kunskap inom andra hantverksområden
• Erfarenhet av digitala arbetsordersystem
• Erfarenhet av arbete i fastigheter eller offentlig verksamhet
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi söker dig som vill arbeta med underhåll och utveckling av lokaler och som tar ansvar för att planera och genomföra dina uppdrag från start till färdigt resultat. Du behöver kunna arbeta självständigt i dina uppgifter och samtidigt bidra i samarbetet med kollegor och verksamhet. Rollen innebär kontakt med beställare, vilket kräver att du kan omsätta behov till praktiska lösningar i det dagliga arbetet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316808". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249)
Östra Långgatan 24 (visa karta
)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
KRISTOFER ANDERSSON kristofer.andersson@varberg.se 0720832411 Jobbnummer
9874795