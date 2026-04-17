Snickare
2026-04-17
Är du en erfaren snickare som vill arbeta i ett sammansvetsat team? Vill du vara en del av ett familjeägt företag med stark sammanhållning? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig - ansök redan idag!
Som snickare hos oss arbetar du ute på våra byggprojekt och utgår direkt från arbetsplatsen. Just nu söker vi ett erfaret stomlag till projekt i Vallentuna och Norrtälje. I rollen kommer du främst att arbeta med stomresning och stommontage, där du är delaktig i produktionen av både flervåningshus och radhus. Arbetet sker i team och ställer krav på noggrannhet, samarbete och yrkesstolthet.
För att lyckas i rollen har du:
Har 5-6 års erfarenhet som snickare (fullbetald)
Har relevant utbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet
Har erfarenhet av stomresning och stommontage
God samarbetsförmåga och trivs i team
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i stomlag
Erfarenhet av större byggprojekt (t.ex. flerbostadshus)
TB Tyresöbyggarna erbjuder dig:
Ett familjeägt företag med stark sammanhållning och korta beslutsvägar
Möjlighet att arbeta i ett erfaret och sammansvetsat team
Spännande och varierande projekt
Sociala aktiviteter som kickoffer och julevent
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar TB Tyresöbyggarna med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om TB Tyresöbyggarna:
Tyresöbyggarna startades 2012 av bröderna Jean-Pierre och Robin Thudin tillsammans med David Edgren. Sedan dess har företaget utvecklats och vuxit, med en tydlig ambition att förena framtidstänkande med gedigen erfarenhet. Som familjeföretag präglas verksamheten av ett personligt engagemang där kundrelationen står i fokus. Strävan är att leverera genomtänkta, funktionella och hållbara lösningar som överträffar kundens förväntningar. Företagets arbetssätt bygger på att vara steget före i planeringen för att skapa mervärde, samtidigt som man arbetar effektivt med hänsyn till ekonomi, tid och kvalitet. Med ett team av kunniga och engagerade medarbetare erbjuder de ett heltäckande utbud av tjänster inom nyproduktion, entreprenad och service.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Lyftkransvägen 7a (visa karta
)
142 50 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
TB Tyresöbyggarna Kontakt
Rekryteringskonsult
Anton Holm anton.holm@jobway.se +46708556261 Jobbnummer
9862375