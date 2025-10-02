Snickare
Klippans kommun, Fastighet / Möbelsnickarjobb / Klippan
2025-10-02
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
Visa alla jobb hos Klippans kommun, Fastighet i Klippan
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete. Vi erbjuder friskvård via Epassi och ett friskvårdsbidrag på max 2000 kr/år.
Vår enhet arbetar med flexibel arbetstid som gör att du, om det skulle behövas, har möjlighet att hitta en bra balans mellan arbete och familj/fritid.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är mycket varierande men de centrala delarna är:
* utföra akut och planerat underhåll på våra fastigheter
* samarbeta med övriga hantverkare i gruppen för att på ett optimalt sätt utföra gruppens gemensamma arbetsuppgifter
* diverse arbeten såsom finsnickeri i vår snickeriverkstad till medelstora om och tillbyggnader på kommunens egna fastigheter
* sköta verktyg, maskiner, fordon och material
* vidaredelegera, styra och följa upp arbeten, som inte gruppen hinner med, till våra ramavtalsentreprenörer
* hålla kontakten med verksamheterna inför och under arbetena samt informera och återrapportera till arbetsledaren om utfallet
* rapportera och lämna underlag inför fakturering
* delta i projektering och genomförande av en del av avdelningens större projektarbetenKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad snickare med erfarenhet inom dess olika arbetsuppgifter.
För att vara aktuell för tjänsten krävs det även att du har B-körkort.
Vidare ser vi att du har god förmåga att kommunicera i det svenska språket, både i tal och skrift. Du har även goda kunskaper i Word, Excel och Outlook.
Utöver formella kunskaper ser vi att du är prestigelös och trivs med att arbeta tillsammans med andra människor, och har lätt för att samarbeta. Du är kreativ och innovativ, samt har lätt för att hitta nya infallsvinklar och lösningar på problem.
Du har en hög förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt.
ÖVRIGT
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Om du blir kallad till intervju vill vi att du kan styrka dina meriter med intyg och betyg. Du behöver även kunna uppvisa giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon om det är relevant för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280107-2025-1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans kommun
(org.nr 212000-0928) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klippans kommun, Fastighet Kontakt
Fastighetsförvaltare
Stefan Svensson 0435-28226 Jobbnummer
9536370