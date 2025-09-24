Snickare
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laga Lagom Bygg AB i Stockholm
Vi söker en snickare med eget driv och är van att bygga kök.
Våra arbeten är mesta dels rot arbeten eller ombyggnation i fastigheter / Villor / lägenheter. Dessa arbeten består i köks ombyggnader, vattenskador, badrums renoveringar osv.
Vi på Laga Lagom Bygg vill stå ut i mängden bygg företag, där är det viktigt att skapa värden för kunden genom väl utförda arbeten.
Vi är ett litet företag som önskar att växa med rätt person. Det är absolut det viktigaste, inte vad du har för erfarenhet. Kunskap är viktigt men inte ett krav.
B körkort är ett krav eftersom stor Stockholm är arbetsfältet. I tjänsten får du ansvar över en servicebil i form av skåpbil. Du måste behärska svenska flytande ett ytterligare språk är meriterande. Referenser kommer att tas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: robert@lagalagom.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laga Lagom Bygg AB
(org.nr 559500-6775)
Postiljonsvägen 11 (visa karta
)
122 47 ENSKEDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägare
Robert Grääs robert@lagalagom.se 0735889904 Jobbnummer
9523511