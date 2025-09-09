Snickare

MTR Bygg AB / Snickarjobb / Karlstad
2025-09-09


MTR Bygg söker nu två erfarna snickare med yrkesbevis som kan jobba självständigt för div olika uppdrag i Karlstadområdet med kranskommuner.
Arbetsuppgifterna kommer vara varierande och blandat mellan nyproduktion och en del ombyggnader med viss renoveringar som tex. panelbyten, fönsterbyten mm.
Meriterande om du har några års erfarenhet och är van att ta ansvar, planera och lägga upp det egna jobbet.
MTR Bygg är ett nystartat byggbolag som riktar in sig på mindre entreprenader och bygguppdrag.
Provanställning kommer att tillämpas.
Kollektivavtal och fast timlön.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: mattias.trandem@mtrbygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MTR Bygg AB (org.nr 559474-9144)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Mattias Trandem
mattias.trandem@mtrbygg.se
0729786001

Jobbnummer
9500928

