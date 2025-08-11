Snickare
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Törnros Fastigheter växer och vi behöver fler kompetenta medarbetare! Hos oss får du utrymme och möjlighet att växa och ta ansvar, vår personal är vår viktigaste resurs!
Företaget består av tre delar;
• Mark & anläggningsarbeten
• Mur, puts och plattsättning
• Bygg & måleri
Som snickare hos oss är arbetet väldigt varierande. Våra arbeten består av nyproduktion av villor, fritidshus, garage och attefallare, om- och tillbyggnader samt ROT arbeten. För att trivas hos oss ska man uppskatta variationen i projekten, ibland är man självgående, ibland är man en del av hela företaget på samma projekt.
Vi söker dig som är ansvarstagande, självgående och har goda kommunikativa egenskaper. Du har minst några års erfarenhet av snickeri och byggnationer samt en förmåga att lösa problem som uppstår på plats. Vi vill att du har ett öga för att se hur kunden ska bli nöjd och se det estetiska. Vi har stor variation i våra uppdrag och i vårt arbetslag bör man uppskatta den omväxlande vardagen och känna att det är positivt.
Du har B-körkort.
Vi erbjuder:
Fullt utrustad arbetsbil
Marknadsmässig fast lön
Möjlighet att vara med och påverka ett växande företag
Trevligt och familjärt arbetsklimat
Omväxlande arbetsdagar med spännande projekt
På grund av arbetets beskaffenhet är det ett krav att du hanterar det svenska språket. Fler språk är meriterande.
Urval sker löpande, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Enbart mailansökningar till jobbahososs@tornrosbygg.se
.
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
