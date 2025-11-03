Snickare - Eskilstuna
Nybble Bygg AB / Snickarjobb / Katrineholm Visa alla snickarjobb i Katrineholm
2025-11-03
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nybble Bygg AB i Katrineholm
, Flen
, Eskilstuna
, Norrköping
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi söker erfarna och engagerade snickare!
Letar du efter en ny utmaning och möjlighet att växa inom ditt yrkesområde? Hos oss finns spännande möjligheter för passionerade medarbetare.
Varför välja oss?
Karriärmöjligheter: Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du kan utvecklas och växa inom din roll. Vi stödjer våra medarbetares yrkesmässiga utveckling och främjar interna karriärmöjligheter.
Teamanda: Vi tror på samarbete och lagarbete. Som en del av vårt team får du möjlighet att arbeta med engagerade och motiverade kollegor som strävar efter att nå gemensamma mål.
Spännande projekt: Vi arbetar med en variation av spännande projekt inom vårt område. Du kommer att få möjlighet att arbeta med olika utmaningar och bredda din erfarenhet.
Konkurrenskraftig ersättning: Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och förmåner för våra medarbetare. Din insats och prestation uppskattas och belönas.
Trivsam arbetsmiljö: Vi värdesätter en positiv och trivsam arbetsmiljö. Vi strävar efter att skapa en atmosfär där våra medarbetare kan trivas och trivas på arbetsplatsen.
Så här ansöker du:
För att ansöka om en position hos oss, kontakta oss på jobb@nybblebygg.se
. Vi ser fram emot att höra från dig och diskutera hur du kan passa in i vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: Jobb@nybblebygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nybble Bygg AB
(org.nr 556883-5713) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9584668