Snickare - Bygg & renovering
No 31 AB / Snickarjobb / Järfälla Visa alla snickarjobb i Järfälla
2026-08-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos No 31 AB i Järfälla Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
NO31 AB söker nu snickare med dokumenterad erfarenhet som vill bli en del av vårt växande team. Vi arbetar med varierande projekt inom bygg, renovering och ombyggnation där kvalitet, noggrannhet samt kundnöjdhet alltid står i fokus. Våra uppdrag omfattar allt från mindre servicearbeten till större renoverings- och entreprenadprojekt.
Som snickare hos oss kommer du få möjlighet att jobba med varierande uppgifter, bland annat
• Regel- och stomkonstruktioner
• Montering av väggar, golv och innertak
• Köks- och dörrmontering
• Fönsterbyte
• Altaner och andra utomhuskonstruktioner
• Invändiga och utvändiga renoveringsarbeten
• Finsnickeri och övriga snickeriarbeten vid behov.
Arbetet utförs både självständigt och tillsammans med kollegor på olika projekt runt om i Stockholmsområdet.
Vem söker vi?
• Har dokumenterad erfarenhet som snickare
• Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
• Kan arbeta självständigt men också ta egna initiativ vid behov
• Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
• Talar flytande svenska och god nivå av engelska
• Har ett giltigt ID06-kort eller möjlighet att erhålla ett inför anställningen
Meriterande:
B-körkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: samuelclintonokpo@no31.info Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare No 31 AB
(org.nr 559489-5319), https://no31hantverk.info
177 68 JÄRFÄLLA Kontakt
Rekryterare
Vanessa Borgane vanessa.borgane@gmail.com Jobbnummer
10019557