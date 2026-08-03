Montör med erfarenhet av ritningsläsning sökes!
Wikan Personal AB / Montörsjobb / Halmstad Visa alla montörsjobb i Halmstad
2026-08-03
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, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och lösningsorienterad montör som trivs med att arbeta efter ritningar? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vi söker nu en montör till en av våra kunder strax utanför Halmstad. Tjänsten är på heltid och arbetet sker dagtid i en modern produktionsmiljö där kvalitet och noggrannhet står i fokus.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som montör kommer du att arbeta med montering av produkter utifrån tekniska ritningar. Du blir en viktig del av produktionen och ansvarar för att arbetet utförs med hög kvalitet och precision
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har erfarenhet av montering inom industri.
Kan läsa och förstå tekniska ritningar.
Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer.
Har B-körkort och tillgång till egen bil, då arbetsplatsen ligger ett par mil utanför Halmstad och kollektivtrafiken är begränsad.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder dig
Heltidsarbete på dagtid.
Ett varierande arbete i en trivsam arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med ett stabilt och väletablerat företag.
En arbetsplats där engagemang och kvalitet värderas högt.
Information och kontakt
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Storgatan 82A (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Wikan Personal Växjö Kontakt
Viktor Nyström viktor@wikan.se +46730400656 Jobbnummer
10019558