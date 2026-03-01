SMM Specialist
2026-03-01
Vi söker en erfaren och resultatinriktad Facebook-annonsör för uppdrag inom digital marknadsföring.Publiceringsdatum2026-03-01Dina arbetsuppgifter
Skapa, publicera och optimera annonser i Facebook Ads Manager
Målgruppsanalys och segmentering
Budgetplanering och uppföljning
A/B-testning av annonser
Analys och rapportering av resultatKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av annonsering på Facebook/Meta
God analytisk förmåga
Självständig och strukturerad
Meriterande med erfarenhet av konverteringsoptimering
Anställningsform:
Enligt överenskommelse (uppdrag, deltid eller heltid).
Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor och möjlighet till långsiktigt samarbete.
Välkommen med din ansökan där du beskriver din erfarenhet samt bifogar eventuella referenser eller resultat från tidigare kampanjer.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@flytthem.se
