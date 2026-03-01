SMM Specialist

Elitbud Uppsala AB / Marknadsföringsjobb / Uppsala
2026-03-01


Vi söker en erfaren och resultatinriktad Facebook-annonsör för uppdrag inom digital marknadsföring.

Publiceringsdatum
2026-03-01

Dina arbetsuppgifter
Skapa, publicera och optimera annonser i Facebook Ads Manager

Målgruppsanalys och segmentering

Budgetplanering och uppföljning

A/B-testning av annonser

Analys och rapportering av resultat

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av annonsering på Facebook/Meta

God analytisk förmåga

Självständig och strukturerad

Meriterande med erfarenhet av konverteringsoptimering

Anställningsform:
Enligt överenskommelse (uppdrag, deltid eller heltid).
Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor och möjlighet till långsiktigt samarbete.
Välkommen med din ansökan där du beskriver din erfarenhet samt bifogar eventuella referenser eller resultat från tidigare kampanjer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@flytthem.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elitbud Uppsala AB (org.nr 559259-7750)
Marknadsgatan 18 (visa karta)
754 45  UPPSALA

Jobbnummer
9769666

