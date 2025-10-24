Smådjursveterinär sökes
Veterinär Martina Ekström AB / Veterinärsjobb / Mariestad
2025-10-24
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
Veterinär Martina Ekström AB i Mariestad
Är du en engagerad veterinär som söker en ny arbetsplats där du kan växa och trivas? Vi på Veteriet, en modern smådjursklinik i Mariestad, fortsätter att utöka vår verksamhet och söker nu ytterligare en kollega till vårt härliga team!
Om oss: På Veteriet har vi en fantastiskt bra arbetsmiljö som vi värderar högt. Vi arbetar med modern utrustning i toppklass för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Här får du vara del av ett team som stöttar och respekterar varandra, och vi ser till att du får den arbetsro och möjlighet att utvecklas som du behöver.
Vi söker dig som:
Är en Leg. veterinär med erfarenhet av smådjur.
Är du mest intresserad av internmedicin och bilddiagnostik är det ett plus.
Har ett stort intresse för djurvård och vill ge bästa möjliga service till våra patienter och deras ägare.
Är socialt kompetent och en teamspelare - du kommer att arbeta nära både kollegor och våra kunder.
Är flexibel och positiv med en vilja att utvecklas i ditt yrke.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med en fantastisk arbetsmiljö där du är en viktig del av vårt team.
Möjlighet att arbeta med modern utrustning i en klinik med hög standard.
Bra schemaläggning och förutsättningar för en balanserad arbetslivsstil.
Om du vill vara med och göra skillnad på en klinik som bryr sig om sina medarbetare och patienter, ser vi fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-24Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till martina@veteriet.se
eller kontakta oss på tel: 0730 65 4114 om du har några frågor.
Välkommen till Veteriet - en plats där både djur och människor trivs!
Tjänsten är på 50-100 %
Arbete i första hand dagtid kl 8-17.
Möjlighet till jobb kvällar och helger finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: martina@veteriet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan veterinär". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veterinär Martina Ekström AB
(org.nr 559178-6818)
Carlbecksvägen 1A (visa karta
)
542 32 MARIESTAD Arbetsplats
Veteriet Kontakt
Martina Ekström martina@veteriet.se 0730654114 Jobbnummer
9572411