Slöjdlärare textilslöjd 100%
Båstads Kommun, Barn och utbildning / Grundskollärarjobb / Båstad Visa alla grundskollärarjobb i Båstad
2025-10-01
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Båstads Kommun, Barn och utbildning i Båstad
Omgivet av hav i tre väderstreck, med vacker natur och goda kommunikationer är Båstads kommun en modern idyll med fullskalig service. Vårt strategiska läge på Bjärehalvön med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör oss dessutom till en attraktiv pendlingskommun och kreativ mötesplats för olika människor, erfarenheter och kompetenser.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap samt att attrahera människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt. Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans gör skillnad varje dag. Genom samarbete och utveckling samt kompetenta och engagerade medarbetare, ger vi god service till våra medborgare.
Nu söker vi dig som är legitimerad lärare i textilslöjd för undervisning i grundskolans åk 3 - 6. Tjänsten är ett vikariat som gäller för vårterminen 2026.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Du kommer att ha ansvar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i textilslöjd på skolan för alla klasser då vår lärare i textilslöjd är föräldraledig. På skolan ingår du i arbetslag 4-6 då vi ser att det kollegiala lärandet är viktigt och skapar förutsättningar för utveckling.
Vi arbetar med små elevgrupper på ca 10 elever åt gången.Kvalifikationer
Behörighetsgivande högskoleutbildning med inriktning textilslöjd alternativt behörighet för båda slöjdarterna.
Vi söker dig som brinner för ämnet slöjd och som drivs av att utveckla elevernas förmåga att formge och framställa föremål för olika ändamål. Du ska kunna skapa goda strukturer både på lång och kort sikt genom en långsiktig planering men samtidigt ge eleverna möjlighet till delaktighet. I det språk- och kunskapsutvecklande arbetet är språk i alla ämnen ett av våra delmål och ses som en viktig del av undervisningen i slöjd för att lära nya ord och begrepp och för att kunna uttrycka sig både muntligt och skriftligt.
Du har god samarbetsförmåga där du lyssnar, kommunicerar och löser uppkomna dilemman på ett konstruktivt sätt. Du har ett positivt förhållningssätt och tar vara på elevernas samt dina kollegors tankar och idéer för att skapa en stimulerande, utmanande och motiverande lärmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På Bjäre skola tillämpar vi arbetstid 40+5 för att skapa möjlighet till god samverkan.
ÖVRIGT
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Det finns även möjlighet till löneväxling samt semesterlöneväxling där gällande avtal finns. Rökfri arbetstid tillämpas. Båstads kommun är en del av Familjen Helsingborg och genom det finns samarbetsområden för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i regionen.
Kommunala avtal gäller. Med en tillsvidareanställning följer en skyldighet att krigsplaceras i Båstads kommun. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Fackliga representanter nås via respektive fackförbunds webbplats.
Välkommen med din ansökan!
En fortsatt anställning kan eventuellt erbjudas beroende på om det finns behörighet att undervisa i ytterligare ämne och utifrån erforderliga beslut.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads kommun
(org.nr 212000-0944) Arbetsplats
Båstads Kommun, Barn och utbildning Kontakt
Rektor
Malin Sahlstrand malin.sahlstrand@bastad.se Jobbnummer
9535764