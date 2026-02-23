Slöjdlärare åk 3-9
Stift Bollnäs Bibelcenter / Gymnasielärarjobb / Bollnäs Visa alla gymnasielärarjobb i Bollnäs
2026-02-23
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Bollnäs Bibelcenter i Bollnäs
Vi söker engagerade slöjdlärare för åk 3-9
Är du en passionerad pedagog med en stark vilja att främja elevernas lärande och välmående?
Vi på Edenskolan söker dig som vill driva utveckling och skapa en inspirerande och trygg lärmiljö i slöjd för elever i årskurs 3-9.
Om dig:
Du har lärarlegitimation och en god pedagogisk insikt.
Du anpassar din undervisning efter elevernas individuella behov och förutsättningar.
Du är lyhörd, smidig och bra på att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare.
Du har ett tydligt klassrumsledarskap och fungerar som en positiv förebild.
Du kommunicerar väl och kan lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
Ditt uppdrag:
Med tydlighet, värme och en positiv elevsyn leda dina elever till bästa möjliga kunskapsutveckling.
Bidra till en god kommunikation och ett gott samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare.
Arbeta i åldersblandade grupper med elever i årskurs 3-9, där du skapar en stimulerande och trygg lärmiljö.
Om Edenskolan: Edenskolan är Bollnäs äldsta friskola. Vi är en F-9 skola belägen på Gärdet mitt i centrala Bollnäs. Våra lokaler är fräscha och ändamålsenliga, och vi strävar alltid efter att erbjuda en högkvalitativ utbildning.
Vi genomför löpande intervjuer och urval, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: jobb@edenskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Slöjdlärare 3-9". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bollnäs Bibelcenter
, https://edenskolan.se
Edelsbergsvägen 21 (visa karta
)
821 34 BOLLNÄS Arbetsplats
Edenskolan Kontakt
Rektor
Philippe Bendayan 0278-105 02 Jobbnummer
9759201