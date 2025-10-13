Slipare | Lernia | Habo
2025-10-13
Är du en skicklig laseroperatör? Vill du bli en del av ett framgångsrikt team i Habo? Hos vår kund får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk arbetsmiljö där precision och kvalitet står i fokus. Ta chansen att forma din karriär idag!Publiceringsdatum2025-10-13Om tjänsten
Hos vår kund i Habo kommer du att arbeta med metallbearbetning och legotillverkning av bland annat plåtdetaljer och svetsade konstruktioner i material som rostfritt stål och aluminium. Som slipare kommer du att ansvara för att bearbeta och slipa metallytor för att uppnå högsta kvalitet och rätt finish enligt kundens specifikationer. Du arbetar både med maskiner och handverktyg för att slipa, polera och ytbehandla detaljer av olika storlek och form. Arbetet innebär noggrann kvalitetskontroll där varje detalj granskas för att säkerställa att inga repor, ojämnheter eller andra defekter finns kvar.
Om dig
Formell kompetens
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Erfarenhet av att sköta industrimaskiner
• Körkort och tillgång till bil
• Truckkort och tidigare truckvana
Meriterande
Det är meriterande om du tidigare arbetat inom industri, företrädelsevis inom plåtslageri. Som person är du noggrann och har ett öga för detaljer. Du är kvalitetsmedveten och trivs i en miljö där precision och höga krav är en naturlig del av arbetet. Då arbetet är praktiskt och stundtals fysiskt krävande, söker vi dig som gillar att ta i och trivs med ett aktivt arbete.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hanna Avonds via e-post hanna.avonds@lernia.se Ersättning
