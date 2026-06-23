Slaktare, Sörby
Protos AB / Slaktarjobb / Heby Visa alla slaktarjobb i Heby
2026-06-23
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Mat är viktigt på riktigt.
På Protos utvecklar vi livsmedel som är bra för både människa och miljö. För oss är det en självklarhet att mat ska smaka bra, vara näringsrik och framtagen med så liten resurspåverkan som möjligt.
Vi har fördjupat arbetet inom lokal och hållbar köttproduktion. Dessutom utvecklar vi ett helt nytt sortiment av proteinrika, växtbaserade livsmedel.
Vi tror på både animaliska och växtbaserade proteiner - det bästa av två världar.
Det är inte antingen eller – det är både och!
I Uppland, i Sörby har vi ett mindre slakteri där vi hanterar främst nöt och lamm (får) Här hanterar vi både KRAV-djur och konventionella djur, som sedan förädlas i vår livsmedelsanläggning i Visby. En del av vår produktion styckas även i Sörby - det handlar då främst om återtag. (service till våra leverantörer)
Vi arbetar långsiktigt med utveckling, kvalitet och hållbarhet. Protos samarbetar nu med många bönder i Mälardalen för att kunna arbeta lokalt och regionalt med olika matråvaror.
Vi anser därför att vi i vårt företag lyckats förena det bästa av båda världarna, en gedigen och kvalitativ verksamhet i Sörby och samtidigt närhet till Sveriges största stormarknad med många möjligheter till influenser, idéer och samarbeten.
Vi söker nu två nöt och lammslaktare till vår verksamhet i Sörby.
Vi kan erbjuda en mindre, men väldigt familjär arbetsgrupp i Sörby.
Sök jobbet via mail: stina.engstrom@protos.se
, så kallar vi till intervjuer löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: stina.engstrom@protos.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Slaktare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Protos AB
(org.nr 556671-0504)
Sörby 422 (visa karta
)
744 91 HEBY Arbetsplats
Protos Sörby Kontakt
Produktionschef
Stina Engström stina.engstrom@protos.se 0791-15 65 82 Jobbnummer
9974975