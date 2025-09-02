Skyddsvakt till Gävle
2025-09-02
Är du en person som gillar att arbeta självständigt, har god kommunikationsförmåga och kan hantera stressiga situationer? Då kan det vara dig vi söker! Addici Security & Technology söker nu skyddsvakt till vår kund i Gävle.
Vilka är vi?
Kulturen på Addici Security kännetecknas av en öppen, prestigelös och välkomnande atmosfär. Du erbjuds möjlighet att arbeta och utvecklas i ett innovativt företag med hög ambitionsnivå.
Om rollen
Du kommer att arbeta tillsammans med ett kompetent team av kollegor, där ni gemensamt ansvarar för att upprätthålla trygghet, säkerhet och skydd för kundens verksamhet och ytor. Uppdraget är förlagt till dagtid och innefattar uniformerat arbete i publik miljö.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid att du som skyddsvakt hos oss trivs med att både arbeta självständigt och i team. Du ska ha förmågan att förmedla trygghet till vår kund och deras medarbetare genom att vara kompetent, pålitlig och ansvarsfull. Vi värdesätter även en god kommunikationsförmåga och en hög grad av säkerhetstänk och flexibilitet. Naturligtvis förväntar vi oss också att du är drogfri, ostraffad och har ordnad privatekonomi.
Vi ser att du har:
- Giltig skyddsvaktsutbildning
- Förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.
- Meriterande om du har tidigare erfarenhet som skyddsvakt
- Meriterande om du innehar utbildning för handhavande av skjutvapen (HAS).
Vad erbjuder vi?
- Karriärmöjligheter och utveckling inom en växande organisation
- Marknadsmässig lön enligt kollektivavtal med årlig lönerevision
- Fast lön enligt kollektivavtal
- Avtalspension, försäkringar och förmåner som föräldralön och friskvårdsbidrag
- Löpande kompetensutveckling genom interna utbildningar och kurser

Publiceringsdatum: 2025-09-02

Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid
- Arbetstid: Skiftgång
- Startdatum: Enligt överenskommelse
- Provanställning: 6 månader
Bakgrundskontroller utförs på all vår personal vid anställning och vi använder personlighetstester.
Övrig information
Vid frågor kontakta: tobias.lavhage@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekrytering använder vi tester som en del av urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
Addici Security & Technology är en strategisk säkerhetspartner, ledande rådgivare och utförare inom riskhantering, bevakning, larmcentral, säkerhetsteknik och IT. Addici är en del av Coor och kan erbjuda säkerhet i kombination med facility managementtjänster. I partnerskap med våra kunder levererar vi lönsamma affärer - vi är kundernas trygga val. Bland våra kunder finns allt från små bolag till några av Sveriges mest komplexa anläggningar samt offentlig verksamhet. Med snart 40 års branschkunskap och över 800 anställda är vi redo att trygga våra kunders verksamhet, nu direkt och med morgondagens utmaningar. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Addici Security AB
(org.nr 556555-5314), https://www.addici.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Addici Jobbnummer
9488369