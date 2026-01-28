Skyddsvakt Till Addici Security Linköping-Sommarjobb
Addici Security AB / Väktarjobb / Linköping Visa alla väktarjobb i Linköping
2026-01-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Addici Security AB i Linköping
, Norrköping
, Jönköping
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du en person som gillar att arbeta självständigt, har god kommunikationsförmåga och kan hantera stressiga situationer? Då kan det vara dig vi söker! Addici Security & Technology söker nu skyddsvakt till vår kund i Linköping.
Vilka är vi?
Kulturen på Addici Security kännetecknas av en öppen, prestigelös och välkomnande atmosfär. Du erbjuds möjlighet att arbeta och utvecklas i ett innovativt företag med hög ambitionsnivå.
Om rollen
Vi söker nu skyddsvakter som vill bidra till att skydda samhällsviktig Verksamhet i Sverige. Det här är mer än ett jobb, det är en uppgift med stort ansvar och betydelse för landets säkerhet och försörjning. Du blir en del av arbetet som ser till att kritiska funktioner fungerar dygnet runt, året om.
Som skyddsvakt spelar du en central roll i att upprätthålla tryggheten för verksamheter som är avgörande för Sverige. Tjänsten innebär utökade befogenheter och nära samarbete med våra uppdragsgivare.
Arbetet är omväxlande och kan innefatta stationär bevakning, rondering, inpasseringskontroller eller arbete i bevakningscentral. Du behöver kunna fatta självständiga beslut i pressade situationer, ha god uthållighet och ett stabilt omdöme. Vi söker dig som behåller lugnet när det gäller som mest och som står upp för svenska intressen.
Skyddsvaktsbevakningen sker både inomhus och utomhus, dygnet runt. Arbetspassen varierar i längd, men är ofta 12 timmar och följer ett rullande schema. Eftersom verksamheten är igång året om, ingår arbete både på vardagar och helger
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid att du som skyddsvakt hos oss trivs med att både arbeta självständigt och i team. Du ska ha förmågan att förmedla trygghet till vår kund och deras medarbetare genom att vara kompetent, pålitlig och ansvarsfull. Vi värdesätter även en god kommunikationsförmåga och en hög grad av säkerhetstänk och flexibilitet. Naturligtvis förväntar vi oss också att du är drogfri, ostraffad och har ordnad privatekonomi.
Kravspecifikation:
- Giltig skyddsvaktsutbildning (civil eller militär)
- B-körkort
- Säkerhetsprövning - Eftersom rollen är placerad i säkerhetsklass genomför vi en noggrann prövning som en del av rekryteringsprocessen.
- Vapenutbildning - Du får en komplett utbildning innan juni (5 vardagar), som ger dig rätt kompetens för uppdraget.
- Flexibilitet under sommaren - Vi söker dig som kan arbeta upp till heltid under perioden juni-augusti
- Förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.
- Meriterande om du har tidigare erfarenhet som skyddsvakt
- Meriterande om du innehar utbildning för handhavande av skjutvapen (HAS).
Vad erbjuder vi?
- Karriärmöjligheter och utveckling inom en växande organisation
- Marknadsmässig lön enligt kollektivavtal med årlig lönerevision
- Fast lön enligt kollektivavtal
- Avtalspension, försäkringar och förmåner som föräldralön och friskvårdsbidrag
- Löpande kompetensutveckling genom interna utbildningar och kurserPubliceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
- Anställningsform: Sommarjobb med möjlighet till behovsanställning före och efter sommaren 2026
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
- Arbetstid: skift dag/natt
- Startdatum: Enligt överenskommelse
- Provanställning: 6 månader
Rollen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras innan anställning.Övrig information
Vid frågor kontakta: rekrytering.mitt@addici.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekrytering använder vi tester som en del av urvalsprocessen. Bakgrundskontroller utförs på all vår personal vid anställning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
Addici Security & Technology är en strategisk säkerhetspartner, ledande rådgivare och utförare inom riskhantering, bevakning, larmcentral, säkerhetsteknik och IT. Addici är en del av Coor och kan erbjuda säkerhet i kombination med facility managementtjänster. I partnerskap med våra kunder levererar vi lönsamma affärer - vi är kundernas trygga val. Bland våra kunder finns allt från små bolag till några av Sveriges mest komplexa anläggningar samt offentlig verksamhet. Med snart 40 års branschkunskap och över 800 anställda är vi redo att trygga våra kunders verksamhet, nu direkt och med morgondagens utmaningar. Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Addici Security AB
(org.nr 556555-5314), https://www.addici.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Addici Jobbnummer
9710493