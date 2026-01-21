Skyddsvakt - Eskilstuna
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där ditt arbete gör verklig skillnad för Sveriges trygghet och framtid. Nu söker vi skyddsvakter till vårt huvudkontor i Eskilstuna.
Din vardag - stärka Sveriges totalförsvar
Rollen som skyddsvakt ligger i driftcentralsenheten och enheten har till uppgift att hantera driftlarm för myndighetens byggnader samt hantera Rakel och sambandssystem inom myndigheten. Driftcentralsenheten tillhör avdelningen Utvecklings- och verksamhetsstöd och är en central funktion och stöd till övriga avdelningar i Fortifikationsverket. Detta kommer att bli en ny grupp då bevakningen tidigare har skett i extern regi. Du kommer alltså att vara del av en helt ny arbetsgrupp.
I dina arbetsuppgifter är en stor del besöksmottagning och administration i samband med det. Du kommer även att hantera inpasseringskort, larm samt svara på allmänna frågor från personalen på Fortifikationsverket. Utöver det tillkommer även viss rondering samt att "vara ryggsäck" vid externa besök som t.ex. entreprenörer. Detta innebär att du kommer att följa med personerna som rör sig i våra lokaler.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Eskilstuna. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter, har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Vi söker dig som har genomgått skyddsvaktsutbildning, är vapenutbildad samt har arbetat som skyddsvakt. Körkort B är också ett krav.
Det är meriterande om du har med dig väktarutbildning, polisutbildning eller militär utbildning samt om du har erfarenhet från att ha arbetat på en larmcentral eller i tekniska bevakningsmiljöer. Det är också till din fördel om du jobbat inom totalförsvaret eller annan statlig myndighet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och för att trivas och passa i den här rollen hos oss behöver du vara relationsskapande, lösningsorienterad och strukturerad. Du behöver vara trygg i dig själv och klara av att hantera stressiga situationer på ett lugnt och konstruktivt sätt.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, driftar och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 8 februari 2026. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande enhetschef Mikael Lundqvist 010-444 41 92 eller rekryteringsspecialist Louisa Björklund 010-444 58 04. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
