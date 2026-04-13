Skyddsrumstekniker
Vi söker nu en skyddsrumstekniker till spännande uppdrag på Skyddsrumsspecialisten!Publiceringsdatum2026-04-13Om företaget
Skyddsrumsspecialisten är Sveriges ledande företag inom skydd och säkerhet med lång erfarenhet av installation, underhåll och service av skyddsrum. Företaget är i en expansiv fas och arbetar med uppdrag över hela landet för att säkerställa trygghet och säkerhet för både företag och privatpersoner. Hos Skyddsrumsspecialisten blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, säkerhet och utveckling står i fokus.Om tjänsten
Som skyddsrumstekniker hos Skyddsrumsspecialisten får du en central roll i våra projekt, där du ansvarar för inspektion, underhåll och service av skyddsrum enligt gällande regelverk. Ditt arbete innefattar även reparationer, service av skyddsutrustning och ventilation samt rådgivning till kunder om säkerhetslösningar.
Du fungerar som tekniskt stöd ute på plats hos kunder och bidrar till att arbetet genomförs på ett effektivt och säkert sätt. En viktig del av rollen är att dokumentera arbetet noggrant och rapportera eventuella avvikelser, samt att säkerställa att alla kontroller och egeninspektioner genomförs enligt högsta standard.
Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av tekniskt arbete inom industri, bygg eller liknande verksamhet. Vidare ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av service- och underhållsarbete är ett krav.
Teknisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivet.
B-körkort och möjlighet att resa inom Sverige.
Strukturerad, ansvarsfull och noggrann.
Förmåga att arbeta självständigt och i team, samt hantera varierande arbetsuppgifter.
ÖvrigtHar du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar Skyddsrumsspecialisten med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Hemvärnsgatan 8 (visa karta
)
171 54 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skyddsrumsspecialisten Jobbnummer
9849363