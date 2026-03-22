Skräddare med erfarenhet sökes

Attraktiv skrädderi göteborg AB / Skräddarjobb / Göteborg
2026-03-22


Vi söker medarbetare

Vi söker en person med erfarenhet av ändringar och reparationer av kläder samt god servicekänsla. Du ska kunna bemöta kunder på ett professionellt sätt och tala svenska på en bra nivå.

Publiceringsdatum
Dina arbetsuppgifter
Ändring och reparation av kläder med hög kvalitet
Ta emot och hjälpa kunder på ett trevligt och professionellt sätt
Förstå kundens behov och erbjuda lämpliga lösningar

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet inom sömnad och klädändringar
Goda kunskaper i kundservice
Goda kunskaper i svenska (tal och förståelse)

Vid intresse är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
E-post: Maji.norr5@gmail.gmail

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Attraktiv skrädderi göteborg AB (org.nr 559320-3234)
Östra Hamngatan 50 (visa karta)
411 09  GÖTEBORG

Jobbnummer
9811948

