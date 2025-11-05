Skövde Energi söker fjärrvärmeingenjör
2025-11-05
Om arbetsplatsen
På Skövde Energi är vi stolta över att vara en pålitlig energileverantör och en drivande kraft för hållbar utveckling i Skövde och regionen. Vi levererar el, fjärrvärme och fjärrkyla med fokus på förnybar energi och energieffektiva lösningar. Vår vision är att vara kraften för grön omställning och tillväxt; vi vill ha en ledande position inom omställningen till ett fossilfritt samhälle i hela Skaraborg, där vi i nära samverkan med våra kunder och samarbetspartners skapar långsiktiga värden genom innovativa och hållbara energilösningar.
Våra värdeord Tillsammans, Ansvar, Nytänkande och Hjärta genomsyrar allt vi gör. Vi tror på att arbeta tillsammans som ett team för att nå våra mål, att ta ansvar för människa, samhälle och miljö, att alltid vara öppna för nytänkande och innovativa lösningar, och att göra det med hjärtat.
Kraftvärme är ett affärsområde inom Skövde Energi där vi producerar fjärrvärme, el och kyla i Skövde kommun. Våra största produktionsanläggningar finns på Värmekällan, Energivägen samt Lövängverket. Vi har också mindre anläggningar inom och utanför tätorten.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Som fjärrvärmeingenjör hos oss på KraftVärme blir du en viktig länk mellan teknik, hållbarhetsarbete och affärsstrategi. Du ansvarar för att analysera systemdata, driva utvecklingsprojekt och dokumentera tekniska och ekonomiska beslut. Du är en viktig länk mellan teknik, hållbarhetsarbete och affärsstrategi. Ditt arbete bidrar direkt till vår resa mot ett mer hållbart och konkurrenskraftigt energisystem.
Leda och delta i projekt inom nätoptimering, digitalisering, energilagring och fossilfri omställning.
Leda och delta i utvecklingen av våra tjänster
Utreda och optimera kundcentraler samt leda införandet av nya som bidrar till samhällsnytta.
Flödesoptimera distributionssystemet.
Samarbeta med drift, underhåll, distribution och externa parter.
Följa upp nyckeltal och bidra till rapportering enligt miljö- och hållbarhetsmål.
Kvalitetssäkra data
Rapportera statistik till myndigheter
Omvärldsbevaka tekniktrender, regelverk och affärsmodeller inom fjärrvärme och energisystem.KvalifikationerKvalifikationer
Civil- eller högskoleingenjör inom energi, maskinteknik, hållbara energisystem eller motsvarande.
Minst 3 års erfarenhet inom energibranschen, gärna fjärrvärme.
Erfarenhet av teknisk analys, projektledning och/eller affärsutveckling.
Vana att arbeta med teknisk dokumentation, dataanalys och beslutsunderlag.
Goda IT-kunskaper, gärna inom GIS, Excel, Power BI eller liknande.
Mycket god svenska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Analytisk och strukturerad.
Förmåga att arbeta självständigt och med god prioriteringsförmåga.
Samarbete är självklart för dig och du trivs med att arbeta med andra och skapar goda relationer med kollegor och externa parter.
Kommunikativ och pedagogisk du kan förklara teknik på ett affärsmässigt sätt.
Kundorienterad du förstår kundens behov och hanterar kundfrågor professionellt.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Energi AB
(org.nr 556647-1321), https://skovdeenergi.se/
Energivägen 1 (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Kontakt
Chef Teknik- och affärsutveckling
Lisa Oltegen lisa.oltegen@skovdeenergi.se 0500497584 Jobbnummer
9589988