Specialist inom SGI i Västerås
Försäkringskassan / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Västerås Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Västerås
2026-07-20
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Som specialist hos Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) blir du en del av ett team som tillsammans ger råd och stöd i frågor om SGI. Genom att coacha handläggarna bidrar du till att de har rätt kompetens för att möta de uppsatta målen. Vidare stödjer du handläggare och chefer i kvalificerade försäkringsrättsliga frågor samt kvalitetssäkrar handläggningen och bidrar till en enhetlig rättstillämpning.
Coachning, utveckling och samarbete
Som specialist ger du råd och stöd till handläggare gällande försäkringstolkning och aktuella handläggningsprocesser. Genom att coacha handläggarna bidrar du till att de har rätt kompetens för att möta sökandes och försäkrades behov. Du bidrar aktivt till att skapa ett arbetsplatslärande klimat och du identifierar det samlade kompetensbehovet och initierar möjliga utvecklingsvägar. Som medarbetare på Försäkringskassan har du ett högt säkerhetsmedvetande eftersom myndigheten kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter. I arbetet ingår att bidra till förändring och utveckling av processerna och du har en viktig roll i implementeringen av regel- och processförändringar. I uppdraget ingår även att stödja enhetschefer med uppföljning av kvalitet i handläggningen samt vara ett stöd till den lokala ledningsgruppen i frågor som berör ditt specialistområde. Som specialist inom SGI-Öst är du en del i ett team av specialister.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har handläggningskunskaper inom SGI
har ett coachande förhållningssätt
kan förstå och analysera komplexa frågor
agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål.
Det är meriterande om du
erfarenhet av kvalitetssäkring av ärenden gärna inom SGI
erfarenhet av handledning av nyanställda
erfarenhet av att utforma och genomföra presentationer och föredrag
genomfört Gemensamma försäkringsfrågors kompetensförsörjningsprogram med inriktning specialist
fördjupade kunskaper inom socialförsäkringen, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-07-20Övrig information
En tjänst, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Västerås.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Sara Fridlund, sara.fridlund@forsakringskassan.se
, 010-112 47 08 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Malin Skoglund, malin.skoglund2@forsakringskassan.se
, 010-13 10 45 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Jennifer Dios Coehlo, 010 113 08 48, Saco-S: Daniel Rander, 010-116 28 77, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Vid frågor vänligen maila oss så återkommer vi så snart vi kan, på grund av pågående semesterperiod kan det dröja lite längre än vanligt innan du får svar.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
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126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
10006450