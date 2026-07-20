Utredare med projektledar- och forskningskompetens till Brå
Brottsförebyggande rådet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-20
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Brå verkar för en minskad brottslighet och ökad trygghet i samhället. Vill du vara en del i detta arbete?
Brås uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling, produktionsstatistik, forskning och kunskapsspridning, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet. Vårt kontor finns på Fleminggatan i centrala Stockholm. Vi är idag cirka 220 medarbetare.
Brå söker två utredare till en nystartad enhet: Lovis – forskning och utveckling av lovande insatser. Lovis är en forskningsbaserad innovationsverksamhet som har i uppdrag att identifiera och/eller utveckla nya brottsbekämpande och förebyggande insatser mot särskilt prioriterade och allvarliga brottsproblem. Som utredare på Lovis kommer du att arbeta med tillämpad forskning. I din roll ingår att bedöma forskningsläget, utveckla insatser och driva utvecklingsarbete inom polis, kommun och andra brottsbekämpande aktörer. Parallellt med utvecklingsarbetet kommer du att undersöka om insatserna har effekt och hur de fungerar i praktiken, det vill säga så kallad aktionsforskning, vilket förutsätter både kreativ förmåga, integritet och ett systematiskt arbetssätt. Arbetet kan tidvis komma att innebära projektledaransvar.
Jobbet innebär även återkommande resor.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har
• samhällsvetenskaplig högskoleexamen
• minst tre års erfarenhet av att arbeta med vetenskapliga studier inom offentlig verksamhet (myndigheter, högskola eller motsvarande)
• arbetat i ett projekt från början till slut, tillsammans med andra
• god förmåga att sammanställa forskning
• god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande med forskarutbildning i ett samhällsvetenskapligt ämne, masterutbildning i kriminolog samt utbildningar med en tydlig profil mot utredningsmetodik, utvärdering och avancerad datainsamling. Det är även meriterande med tidigare erfarenhet av att ha genomfört systematiska översikter eller erfarenheter av att ha genomfört effektutvärderingar kunskap om rättsväsendet, arbetat som projektledare samt erfarenheter av utvecklingsarbete tillsammans med Brås målgrupper.
Dina personliga egenskaper
Som person är du nyfiken, prestigelös och analytisk. Du är van vid att arbeta självständigt och har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra. I denna roll är det även viktigt att du är flexibel i ditt arbetssätt, kan hantera flera olika arbetsuppgifter parallellt samt kan representera Brå i externa sammanhang. Du ska kunna anpassa ditt sätt att förmedla och inhämta kunskap, beroende på om du samverkar med andra forskare eller med Brås olika målgrupper.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och förmågor.
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Brå tillämpar 6 månaders provanställning och individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter svenskt medborgarskap. Läs gärna mer om Brå och de förmåner som vi erbjuder, på https://bra.se/om-bra/jobba-hos-oss.html.
Brå har ett inkluderande synsätt och värdesätter mångfald och jämställdhet.
Närmare upplysningar lämnas av enhetsråd Katharina Tollin, mejl: mailto:katharina.tollin@bra.se
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-enheten, hr@bra.se
.
Facklig kontaktperson för SACO Ulrika Lindstedt, tfn 08-527 58 505 och för ST Bror Schylander, tfn 08-518 32 436.
Välkommen med din ansökan!
För att söka jobbet klickar du på länken nedan. Ange diarienummer 2.1.1-0388/26 på din ansökan, och skicka in den till oss senast den 9 augusti 2026.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR-specialisten som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brottsförebyggande Rådet
(org.nr 202100-0068), https://bra.se/
Fleminggatan 14 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Brottsförebyggande rådet Kontakt
Enhetsråd
Katharina Tollin katharina.tollin@bra.se Jobbnummer
10006473