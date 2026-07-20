Handläggare - Energiberedskapsklivet
Statens Energimyndighet / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2026-07-20
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Energimyndighet i Eskilstuna
, Västerås
, Arboga
, Enköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du bidra till att stärka Sveriges energiberedskap? Vi söker en eller flera personer som vill bidra till arbetet med Energiberedskapsklivet, en central del av myndighetens arbete med att stärka energisystemet inom det civila försvaret. Utmaningar väntar - sök tjänsten idag!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - handläggning av finansiellt stöd och utveckling av kunskapsstöd
I rollen som handläggare för Energiberedskapsklivet tillhör du Beredskapsenheten och kommer därigenom att bidra i myndighetens bredare arbete med att stärka energisystemet för det civila försvaret. Energiberedskapsklivet förenar både handläggning av finansiell stödgivning med utveckling av informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder.
Du kommer att arbeta med uppföljning och utveckling av finansiell stödgivning och kunskapsinsatser för att främja åtgärder som stärker energiberedskapen. Arbetet omfattar bland annat utredning, implementering och förvaltning av utvecklade rutiner och arbetssätt. Arbetet med finansiell stödgivning innefattar även bland annat effektiv ärendehandläggning samt utbetalning av investeringsstöd.
Inom det kunskapsstödjande arbetet bidrar du med din kompetens i utvecklingen av informationsinsatser och andra kompetens- och kunskapshöjande aktiviteter. Arbetet innefattar bland annat kvalitetssäkring och samla in erfarenheter och omsätta dessa till relevant kunskapsstöd.
Beroende på din erfarenhet anpassas arbetsuppgifterna mellan ärendehandläggning och kunskapsstödjande arbete. Tjänsten innebär nära samarbete med både interna och externa aktörer. Publiceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Du har en eftergymnasial utbildning inom områden som vi bedömer relevant för rollen, exempelvis inom energi, naturvetenskap, teknik eller annan utbildning som bedöms relevant för tjänsten. Vi söker dig som har ett intresse för energiberedskap eller energifrågor och skaffat dig erfarenhet inom området, exempelvis genom studier, praktik eller arbetslivserfarenhet.
Du har även erfarenhet av att analysera och strukturera ekonomisk samt annan relevant information kopplad till finansiell stödgivning, inklusive uppföljning. Du har god förmåga att dra välgrundade slutsatser och föreslå åtgärder baserat på genomförda analyser.
Du kommunicerar mycket väl på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift och har goda kunskaper i moderna IT-system och program. Det här är en säkerhetsklassad befattning och svenskt medborgarskap krävs.
Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet inom nedan områden:
Flerårig relevant arbetslivserfarenhet av arbete med energifrågor
Erfarenhet av att arbeta med kunskapsstöd inom energiområdet
Kunskap om reservkraft, fjärrvärmeanläggningar eller flytande drivmedel
Arbetslivserfarenhet av ärendehandläggning av ekonomiska stöd vid statlig myndighet, kommun eller annan offentlig verksamhet.
Erfarenhet av att arbeta på statlig myndighet
Studerat kurser inom säkerhet- och beredskap
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter. Du kan snabbt ställa om ditt synsätt och ser möjligheter i förändringar. För att trivas i rollen behöver du arbeta självgående och ta initiativ för att driva ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt.
Du har en god helhetssyn och förstår vikten av att väga in det större perspektivet i ditt arbete och dina beslut. Du har gott omdöme och förmåga att göra väl avvägda prioriteringar, även när du hanterar komplex information och olika intressen. Vidare har du en god muntlig kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig tydligt och engagerat, samtidigt som du är lyhörd och anpassar din kommunikation efter situation och mottagare. Vi ser fram emot att träffa dig med driv, engagemang och intresse för tjänsten! Om företaget
Beredskapsenheten arbetar med att utveckla, stödja, styra och följa upp myndighetens interna arbete med krisberedskap samt krigsförberedelser. Enheten jobbar även med att främja externa aktörers förmåga och försörjningstrygghet genom Energiberedskapsklivet. Enheten är en del av avdelningen Energiberedskap.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett öppet och kreativt klimat där du kan utveckla din kompetens och bidra till samhällsnytta. Här finns goda möjligheter till lärande, variation och utveckling – samtidigt som du får förutsättningar att skapa en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Tjänsten är placerad på huvudkontoret i centrala Eskilstuna, nära reseförbindelser till Stockholm, Västerås och andra närliggande städer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete.
Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna https://www.energimyndigheten.se/om-oss/jobba-pa-energimyndigheten/
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning. Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering vid myndigheten.
Skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 16 aug 2026. Urvalet påbörjas i vecka 34. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.
Om du skickar in din ansökan på annat sätt än via vår hemsida, vänligen märk den med diarienummer 2026-008205. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss på HR så hjälper vi dig att skicka in din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Andreas Hornwall på telefon 016-544 21 96 eller rekryteringskonsult Maria Widell-Vuopio på mail maria.widell-vuopio@poolia.se
. Då det är semestertider kan svar komma att dröja något.
Fackliga representanter Martin Larsson, SACO och Petra Lindblom Haddad ST, kontaktas via växeln på telefonnummer 016-544 20 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
(org.nr 202100-5000), https://www.energimyndigheten.se/
631 04 ESKILSTUNA Arbetsplats
Energimyndigheten Jobbnummer
10006460