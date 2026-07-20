Ingenjör inom data engineering och modellering
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2026-07-20
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När elsystemet blir allt mer komplext ökar kraven på hög datakvalitet och robusta systemstöd. I denna roll bidrar du till att utveckla och förvalta strukturerad data och datamodeller som möjliggör tillförlitliga och långsiktiga beslut för att säkerställa ett driftsäkert elsystem.
Vill du vara med och stärka Svenska kraftnäts datadrivna arbetssätt, samtidigt som du fördjupar din förståelse för det nordiska kraftsystemet? Här får du möjlighet att göra verklig skillnad i energiomställningen – där rätt data i rätt struktur är avgörande.Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Som ingenjör inom data engineering och modellering bidrar du till att säkerställa att verksamhetskritiska data är korrekt, tillgänglig och långsiktigt förvaltningsbar i ett allt mer komplext elsystem. Du arbetar med modellering av kraftsystemmodeller, data management och systemstöd för driftplanering och uppföljning, samt är med och utvecklar teamets förmåga inom strukturerad datahantering. Du möjliggör ökad digitalisering och automation och bidrar till Svenska kraftnäts uppdrag i energiomställningen och utvecklingen av det nordiska kraftsystemet genom att skapa förutsättningar för datadrivenhet. I tjänsten ingår att kunna bygga och underhålla mindre script byggda med Python och C# samt att arbeta med SQL-frågor och datavyer.Arbetsuppgifter
Modellera och vidareutveckla kraftsystemmodeller för driftplanering samt säkerställa datakvalitet genom validering och analys med användning av mindre script i C# och Python.
Utforma och förvalta rapporter för planering och uppföljning. I detta ingår att bygga databasvyer (SQL) och att arbeta med strukturerade data i JSON och XML-format som resultat från OData-queries till REST API:er.
Kravställa systemstöd för nätdrift, inklusive data- och informationsmodellering, test och viss konfiguration.
Fungera som en brygga mellan elnät, data och IT genom att översätta verksamhetens behov till robusta tekniska lösningar samt etablera arbetssätt och dokumentation för dataförvaltning.
Du blir en del av enheten Nätdriftutveckling på avdelning Drift. Enheten bildades 2025 och ansvarar för att driva utvecklingsarbete för den operativa nätdriften. Här arbetar elva medarbetare med olika roller och kompetenser, bland annat verksamhetsutvecklare, processledare, produktägare och kraftsystemspecialister. Arbetet präglas av nära samarbete, kunskapsutbyte och många kontaktytor mot driftverksamheten och IT-organisationen.
Om dig
Skallkrav:
För att lyckas i rollen är du analytisk och strukturerad med förmåga att se helheter och omsätta komplex information till väl genomtänkta lösningar. Du är nyfiken och har ett intresse för att förstå och utveckla verksamheten över tid. Du trivs i samarbete med andra och bidrar aktivt i gemensamma arbetsprocesser och forum. Samtidigt är du initiativtagande och målmedveten, samt tar ansvar för att driva frågor framåt när du ser behov eller förbättringsmöjligheter.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du har en civilingenjörs- eller masterexamen från universitet eller högskola inom data/informationsteknologi eller motsvarande utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som Svenska kraftnät bedömer likvärdig.
Du har även:
Arbetslivserfarenhet inom data engineering och/eller data management, exempelvis med frågor om datakvalitet, infrastruktur eller dataanalys.
Mycket god förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Kunskap om elsystemets uppbyggnad, dataflöden och tekniska beroenden.
Erfarenhet av arbete med strukturerade data i JSON eller XML format, med Postman, REST API:er och OData eller med MSSQL-databaser.
Erfarenhet av att dokumentera processer och strukturerade arbetssätt gällande datamodeller och informationsflöden.
Erfarenhet av verksamhetsutveckling och/eller förvaltning av data.
Erfarenhet av modellering av tekniska system.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
Resor kan förekomma någon gång per år.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.
I denna rekryteringsprocess tillämpas tester på slutkandidater.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Vid frågor om tjänsten: Jonas Bergman, rekryterande chef, 010 475 86 86.
Vid frågor om rekryteringsprocessen: Linda Mattsson, ansvarig rekryterare, 010 350 91 47.
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72.
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31.
Under semestertider nås vi via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
, och svarstiden kan under denna period vara längre än vanligt. Vi går igenom ansökningar och återkopplar om du går vidare i processen först efter sista ansökningsdag.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10006463