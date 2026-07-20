Kraftsystemsspecialist inom spänningsstabilitet
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2026-07-20
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens kraftsystem och bidra till ett robust och stabilt kraftsystem för hela Sverige? Vi söker nu en kraftsystemsspecialist inom spänningsstabilitet som vill arbeta med komplexa och samhällsviktiga frågor i en tid av omfattande elektrifiering och energiomställning. Välkommen med din ansökan till vårt växande team.Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Som kraftsystemsspecialist inom spänningsstabilitet utvecklar du lösningar inom spänning och reaktiv effekt för det svenska kraftsystemet. Rollen kombinerar analys, metodutveckling och strategiskt arbete med fokus på att säkerställa ett stabilt och robust transmissionsnät.
Du arbetar med att utveckla metoder, modeller, arbetssätt och strategier för att möta framtidens utmaningar inom spänningsstabilitet och spänningsreglering. Arbetet omfattar både projektspecifika studier och övergripande analyser som bidrar till utvecklingen av hur kraftsystemet planeras och drivs.
I rollen ingår bland annat att:
genomföra analyser och studier inom spänning och reaktiv effekt samt utveckla metoder och modeller för spänningsstudier
bidra till principer för spänningsreglering, reaktiva resurser och åtgärder för att förebygga spänningsinstabilitet
delta i arbetet med tekniska krav och riktlinjer för anslutningar till transmissionsnätet
följa teknikutvecklingen och omsätta nya lösningar till nytta för kraftsystemet.
Du samarbetar nära med kollegor inom enheten och med övriga delar av verksamheten samt fungerar ofta som expertstöd i tvärfunktionella frågor. Rollen innebär även samverkan med elnätsföretag, kraftproducenter, myndigheter och andra aktörer i branschen.
Hos oss får du arbeta med samhällsviktiga frågor som bidrar till utvecklingen av det svenska kraftsystemet. Du får stort eget ansvar och möjlighet att påverka genom arbete i teknikens framkant.
Du kommer att tillhöra enheten Nätplanering Utveckling som idag består av cirka 13 medarbetare fördelade i två team: Spänning samt Utveckling. Du kommer att tillhöra Spänningsteamet som består av sju medarbetare. Enheten ansvarar bland annat för Svenska kraftnäts nätutvecklingsplan, förvaltning och utveckling av nätplaneringshandboken, prognossamverkan, metodutveckling och designkriterier för nätplanering.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är vetgirig och har en stark vilja att utvecklas och lära nytt. Du har ett analytiskt förhållningssätt och kan se logik och samband i komplex information, samtidigt som du löser problem utan att tappa de långsiktiga strategierna. Du arbetar strukturerat och metodiskt, planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Samtidigt är du samarbetsorienterad och trivs med att arbeta tillsammans med andra, där ni delar kunskap och driver arbetet framåt gemensamt.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du har civilingenjör- eller masterexamen med relevant inriktning för tjänsten som exempelvis elkraft, energisystem eller teknisk fysik alternativt motsvarande erfarenhet förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer likvärdig.
Du har även:
flerårig relevant arbetslivserfarenhet av kraftsystemtekniska analyser
god förståelse för elnätets uppbyggnad
kännedom om de viktigaste nätkoderna (RfG, DCC, SO-GL eller HVDC) och deras uppbyggnad och implementering
goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Meriterande
erfarenhet av arbete med PSS/E eller motsvarande verktyg
erfarenhet av arbete med relevanta nätkoder
erfarenhet av programmering av Python
erfarenhet av arbete med spänningsstabilitet och reaktiveffekt.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg, Västerås eller Göteborg
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter. #LI-hybrid.
Resor kan förekomma i denna tjänst men inte regelbundet
Tjänsten är en tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2026
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-Thttps://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Jonatan Nilsved, rekryterande chef, 010 489 29 72
Karin Segerholm, ansvarig rekryterare, 010 475 99 77
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.
Under semestertider nås vi på mail och svarstiden kan vara längre än vanligt.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10006448