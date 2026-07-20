Utvecklare inriktning utbildning och projektledning
Region Västmanland / Organisationsutvecklarjobb / Västerås Visa alla organisationsutvecklarjobb i Västerås
2026-07-20
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Vill du vara med och forma framtidens hälso- och sjukvård? I den här strategiskt viktiga rollen får du leda komplexa utvecklingsprojekt, samordna utbildningsinsatser och bygga starka samarbeten mellan vård, ledning och akademi. Tillsammans skapar vi förutsättningar för rätt kompetens, hållbara arbetssätt och en vård som gör verklig skillnad för patienten. Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en erfaren och driven utvecklare med inriktningen utbildning och projektledning för att bidra till att förbättra kvaliteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården, med fokus på att skapa nytta för patienten.
Tjänsten innebär ett du samverkar med våra kliniska verksamheter, lärosäten, studierektorer och andra externa aktörer för att utveckla utbildningsuppdraget och säkerställa framtidens kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår att samordna avtal med universitet och högskolor, koordinera arbetet inom strategiska grupperingar såsom utbildningsrådet, liksom att samordna remissvar och statsbidrag inom ansvarsområdet.
I rollen ansvarar du även för att leda och driva större och komplexa projekt samt stödja projektägare, styrgrupper och projektmedlemmar genom hela projektprocessen. Du bidrar med kompetens inom projektmetodik, dokumentation, nyttoanalyser, kommunikationsplanering och effekthemtagning. Du genomför utredningar, analyserar och sammanställer resultat som ligger till grund för beslut och verksamhetsutveckling.
Du deltar även i nationella, sjukvårdsregionala och lokala samverkansforum samt medverkar i professionsutbildningsuppdrag för att bidra till utveckling, implementering och ökad patientnytta.
Om arbetsplatsen
Enheten för kunskapsstöd är en del av planerings- och utvecklingsstaben, som ger strategiskt stöd till verksamhet, ledning och politik för att bidra till en långsiktigt hållbar, god och jämlik hälso- och sjukvård. Staben arbetar med utvecklingsfrågor inom bland annat kunskapsstyrning, utbildning, digitalisering samt produktions- och bemanningsplanering och driver uppdrag i nära samverkan med verksamheter och externa aktörer.
Enheten för kunskapsstöd ansvarar för att skapa förutsättningar för implementering, uppföljning och utveckling av nationella kunskapsstöd i Region Västmanland. Enheten stödjer också verksamheterna i kvalitetsdriven utveckling genom förbättringskunskap samt process- och projektledning, i nära samverkan med regionala och nationella aktörer.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård, och erfarenhet av att leda större eller komplexa projekt och förbättringsarbeten. Du arbetar strukturerat, analytiskt och har ett starkt utvecklingsfokus. Vi vill även att du har ett stort intresse för utbildningsfrågor samt trivs med att driva förändring i nära samverkan med verksamheten.
För att lyckas i rollen behöver du vara en skicklig samarbetspartner som skapar goda relationer och kan engagera olika aktörer mot gemensamma mål. Det är meriterande om du har utbildning inom verksamhetsutveckling eller projektledning samt erfarenhet av implementeringsarbete eller förbättringsmetodik.
Anställningsvillkor
Anställning: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Västerås
Tillträdesdag enligt överenskommelse
Det finns vissa möjligheter att i tjänsten delvis arbeta på distans när verksamheten tillåter. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 9 augusti.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Verksamhetschef
Emelie Condén Mellgren emelie.conden.mellgren@regionvastmanland.se +4621174561 Jobbnummer
10006466