Senior handläggare inom säkerhetsskydd vid Must
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2026-07-20
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Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som handläggare medverkar du i myndighetens säkerhetsarbete och kommer i kontakt med såväl strategiska som operativa frågor inom framförallt området exponering av säkerhetskänslig verksamhet (tidigare benämnt SUA). Du ansvarar för att de dokument som framställs i processen hanteras korrekt gällande lagstiftning samt för att upprätthålla de interna dokumentförteckningar och register som skapas i avseende exponering av säkerhetskänslig verksamhet (ESV). Du stödjer verksamheten med metodstöd och handlägger självständigt ärenden inom ditt arbetsområde. Vidare ingår att genomföra säkerhetsprövningsintervjuer, förvaltning av registerkontroller, säkerhetsskyddsutbildning av personal, leverantörskontroller enligt gällande rutin och löpande arbete med analys, planering och uppföljning av arbetsuppgifter inom säkerhetsskydd. På sikt ser vi att du är delaktig i att aktivt arbeta för att utveckla våra metoder och processer. Publiceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom området säkerhet eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer relevant för rollen
Flerårig erfarenhet av handläggning och/eller arbete inom exponering av säkerhetskänslig verksamhet (ESV/SUA)
God förmåga att formulera dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Meriterande
Erfarenhet av att genomföra säkerhetsprövningsintervjuer eller andra semistrukturerade intervjuer eller samtal
Erfarenhet av säkerhetsarbete, gärna inom försvarsnära eller brottsbekämpande företag eller myndighet
Erfarenhet av tjänstgöring inom Must eller övriga Försvarsmakten
Utbildning inom underrättelse- eller säkerhetstjänst
Erfarenhet av att forma och skriva styrande och stödjande dokumentDina personliga egenskaper
Rollen kräver också förmåga att på ett strukturerat sätt hantera och analysera olika typer av information. Du trivs i en utvecklande miljö och uppskattar omväxling i att arbeta både självständigt såväl som i samarbete med andra. För att trivas i rollen behöver du också ha en god förmåga att skapa förtroliga relationer, tycka om det personliga mötet samt vara nyfiken och lyhörd i samtal.
För att passa för befattningen behöver du vara analytisk, driven och ha ett stort intresse för säkerhetsskyddstjänst. Arbetet kräver vidare att du har hög integritet och är initiativtagande med gott omdöme. Du är noggrann, ansvarsfull och strukturerad i ditt arbete. Du har en god problemlösningsförmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "ESV senior MS" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-08-17. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR. En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/2-om-forsvarsmakten/dokument/musts-arsoversikter/must-arsoversikt-2022.pdfVarje
dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Lidingövägen 24 (visa karta
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107 85 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Kontakt
Försvarsmakten . +4687887500 Jobbnummer
10006454