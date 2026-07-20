Utredare med goda kunskaper i kvantitativ metod till Brå
Brottsförebyggande rådet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-20
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Brå verkar för en minskad brottslighet och ökad trygghet i samhället. Vill du vara en del i detta arbete?
Brås uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling, produktionsstatistik, forskning och kunskapsspridning, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet. Vårt kontor finns på Fleminggatan i centrala Stockholm. Vi är idag cirka 220 medarbetare.
Brå söker en utredare till en nystartad enhet: Lovis – forskning och utveckling av lovande insatser. Lovis är en forskningsbaserad innovationsverksamhet som har i uppdrag att utveckla nya brottsbekämpande och förebyggande insatser mot särskilt prioriterade och allvarliga brottsproblem. Som utredare på Lovis kommer du att arbeta med effektutvärderingar, baserat på tidigare forskning samt tillgänglig och egen insamlad data. Det förutsätter särskilt goda kunskaper i relevant kvantitativ metod och analysförmåga. I arbetet ingår tidvis kontakter med rättsväsendet och Brås övriga målgrupper.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har
• samhällsvetenskaplig högskoleexamen
• genomfört minst en studie med hjälp av kvantitativa metoder, inom ramen för tjänst i offentlig verksamhet alternativt i en högskoleuppsats på avancerad nivå (studien ska ha relevans för Brås verksamhetsområde)
• god förmåga att sammanställa forskning
• god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande med arbetslivserfarenhet från forskning inom offentlig verksamhet (myndigheter, högskola eller motsvarande), erfarenhet av att genomfört effektutvärderingar, kunskap om rättsväsendet samt dess datakällor, genomfört systematiska översikter, genomgångna kurser i kvantitativ metod på avancerad nivå och erfarenhet av att ha arbetat i projekt från början till slut tillsammans med andra.
Dina personliga egenskaper
Som person är du nyfiken, prestigelös och analytisk. Du är van vid att arbeta självständigt och har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och förmågor.
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Brå tillämpar 6 månaders provanställning och individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter svenskt medborgarskap. Läs gärna mer om Brå och de förmåner som vi erbjuder, på https://bra.se/om-bra/jobba-hos-oss.html.
Brå har ett inkluderande synsätt och värdesätter mångfald.
Närmare upplysningar lämnas av enhetsråd Katharina Tollin: mailto:katharina.tollin@bra.se
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-enheten, hr@bra.se
.
Facklig kontaktperson för SACO Ulrika Lindstedt, tfn 08-527 58 505 och för ST Bror Schylander, tfn 08-518 32 436.
Välkommen med din ansökan!
För att söka jobbet klickar du på länken nedan. Ange diarienummer 2.1.1-0389/26 på din ansökan, och skicka in den till oss senast den 9 augusti 2026.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR-specialisten som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brottsförebyggande Rådet
(org.nr 202100-0068), https://bra.se/
Fleminggatan 14 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Brottsförebyggande rådet Kontakt
Enhetsråd
Katharina Tollin katharina.tollin@bra.se Jobbnummer
10006474