Ingenjör inom ammunitionsövervakning
Försvarets Materielverk (FMV) / Maskiningenjörsjobb / Karlsborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlsborg
2026-07-20
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Nu söker vi en systemingenjör som har erfarenhet av olika typer av vapensystem samt ammunition och som vill vara med och driva arbetet med ammunitionsövervakning framåt. Vill du arbeta med uppgifter som säkerställer att vi bidrar till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Som systemingenjör inom ammunitionsövervakning har du en viktig roll i arbetet med att säkerställa att Försvarsmaktens ammunition är säker, tillförlitlig och användbar under hela dess livscykel. Genom ditt arbete bidrar du till att stärka Sveriges försvarsförmåga.
I rollen ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp säkerhetstekniska kontroller och provning av ammunition. Du arbetar nära såväl Försvarsmakten, FOI och som andra delar av FMV och bidrar med teknisk kompetens i ammunitionsövervakning.
Du följer arbetet genom hela processen – från planering och provtagning till analys, dokumentation och rapportering. Arbetet kombinerar fysiskt tunga, praktiska moment med tekniska bedömningar.
Du blir en del av ett erfaret och kompetent team där samarbete, säkerhet och kvalitet står i fokus. Tillsammans arbetar ni för att utveckla och vidmakthålla den kompetens och de förmågor som krävs för att möta Försvarsmaktens behov, både idag och i framtiden.
Tjänsten är placerad i Karlsborg. Resor förekommer som en naturlig del av tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift på såväl svenska som engelska och innehar B-körkort samt innehar goda kunskaper i Officepaketet.
Det är meriterande om du har utbildning inom Försvarsmakten exempelvis genomförd värnplikt. Det är även meriterande med goda kunskaper om Försvarsmaktens materiel och arbetssätt. Vi ser gärna att du har utbildning inom ADR, AMRÖJ, FEX eller IFTEX. Har du truckförarutbildning ser vi det som en fördel.
Vi ser även positivt på om du har utbildning och erfarenhet av olika ammunitonstyper och vapensystem. Det är också meriterande om du har erfarenhet av praktiskt arbete med olika ammunitionstyper.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete med riskhantering, riskanalyser och riskberäkningar. Har du dessutom relevant erfarenhet av försvarssektorn samt erfarenhet och goda kunskaper av Försvarsmaktens IT-system LIFT är det ett plus.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att ta ansvar och arbeta självständigt, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och bidrar till ett öppet och konstruktivt samarbete. Du är lyhörd, kommunicerar tydligt och arbetar väl tillsammans med andra för att nå gemensamma mål.
För att lyckas i rollen arbetar du strukturerat och metodiskt. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samt säkerställer att uppgifter genomförs med hög kvalitet och inom uppsatta tidsramar. Rollen ställer även höga krav på gott omdöme, där du kan göra välgrundade avvägningar och fatta genomtänkta beslut utifrån komplex information och ett säkerhetsmedvetet förhållningssätt.
Vi ser också att du är stabil och behåller lugnet även i pressade situationer. Du har förmåga att fokusera på det som är viktigt, behåller ett realistiskt perspektiv och driver dina arbetsuppgifter framåt med engagemang och ansvar.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering som ansvarar för att verifiera och validera den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https:https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 10 augusti 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Åsa Guldstrand, OFR/O Michael Krüger, Joakim Andersson och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Carolina Johansson på 070 317 01 86 eller via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Camilla Wohlin på camilla.wohlin@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Onsite
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
Hammarnäset (visa karta
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546 34 KARLSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
10006449