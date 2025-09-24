Skötare Rättspsykiatri Säter Avd 30
2025-09-24
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Rättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Vi vårdar i huvudsak patienter enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, men även patienter som insjuknar under pågående kriminalvård eller under häktningstiden. Totalt har vi 78 vårdplatser uppdelat på sju avdelningar som är bemannade med erfarna sjuksköterskor och skötare.
Sjuksköterskor och skötare arbetar tillsammans i vårdlag och samarbetar med klinikens Behandlingsteam med kurator, psykolog, arbetsterapeut, beroendebehandlare, läkare.
Dina arbetsuppgifter
Rättspsykiatrins uppdrag är:
Att öka patientens hälsa/livskvalitet och skapa rätt förutsättningar för att inte återfalla i brottslighet.
Att patienten ska acceptera och frivilligt delta i vård och behandling.
Att anpassa vården individuellt utifrån patientens behov av stöd att hantera sin vardag/sjukdom och som gagnar patientens återhämtning.
Avdelning 30 är klinikens förstärkningsenhet som även bistår avd 31 med intag av patienter från häktet eller kriminalvård som är i behov av psykiatrisk vård. Avd 30 tar även emot patienter överlämnade till rättspsykiatrisk vård initialt i vårdprocessen eller vid behov från övriga avdelningar för stabilisering.
Som skötare på avdelning 30 ingår du i ett arbetsteam kring patienterna på avdelningen. Arbetsuppgifter som förekommer är sedvanligt avdelningsarbete ex köks- och förråds-beställning med uppgifter som inventering, beställningar och matservering.
Vidare arbetar du med omvårdnadsarbete på avdelningen baserat på patientens behov bland annat stöd i daglig liv, dagliga samtal samt olika insatser från klinikens vårdprocess.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad skötare/undersköterska. Erfarenhet av psykiatri är meriterande men inget krav. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och vill jobba i team där patienten ingår som självklar medlem. Vi ser gärna att Du är intresserad av att arbeta med vård- och behandlingsinsatser till patienter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att få en jämnare könsfördelning ser vi gärna manliga sökare!
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras.
Månadslön Så ansöker du
