Skötare med inriktikning beroendevård
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Vårdarjobb / Borlänge Visa alla vårdarjobb i Borlänge
2026-06-01
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Hedemora
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du jobba på en arbetsplats med bra arbetsmiljö? Välkommen att söka tjänsten som skötare hos oss!
Här arbetar ett gäng mycket kompetenta sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor tillsammans med duktiga skötare, skickliga psykologer, flinka arbetsterapeuter, drivna socionomer, ett gäng toppen-terapeuter, en fantastisk rehabkoordinator, ovärderliga medicinska sekreterare, förträffliga läkare och lyhörda chefer! Och vi vill bli fler!
Vi söker dig som uppskattar både självständigt arbete och arbete i multiprofessionella team. Vi ser gärna att du trivs med att själv planera stora delar av din arbetsdag, att du gillar att samarbeta med kollegor och att du kan vara flexibel när det behövs. Du behöver också trivas med att jobba dagtid eftersom vi bara får arbeta måndag till fredag, mellan kl 08-17, och aldrig röda dagar på den här mottagningen.
Vi söker nu en skötare som vill arbeta med inriktning beroendevård. Detta då vi rustar inför den nya samsjuklighetsutredningen.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Vad gör då en skötare på dagarna? Jo, vi arbetar som fasta vårdkontakter och har besök digitalt eller på plats på mottagningen. Vi deltar i olika teamkonferenser och kartlägger våra patienters olika behov av vård och stöd. Du kommer även leda olika grupper / psykoedukation. Ibland har vi patientmöten med vårdgrannar och myndigheter. Vi jobbar ständigt för att patienten ska vara så delaktig som möjligt i sin vård och behandling. Här kanske du tänker, jaha, mer då? Fortsätt läs, det kommer mer!
Hos oss finns möjlighet att utbilda sig vidare, få handledning i yrket, lära sig nytt via kurser eller av varandra på tematräffar. Kort och gott, vi tänker så här: är du en person som tycker om att skratta och trivas på jobbet, har ett genuint intresse för psykiatri och är följsam i ditt sätt att vara för att bemöta våra patienters olika behov? Ja, då ska du söka tjänsten! Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig!KvalifikationerKvalifikationer
Examen från Vård- och omsorgsprogrammet, YH-utbildning Skötare inom Psykiatrisk verksamhet 400 poäng eller motsvarande relevant utbildning
Körkort B
Meriterande:
Programfördjupning Psykiatri och Samhällsbaserad psykiatri
Arbetslivserfarenhet inom specialistpsykiatri
Erfarenhet av kring arbete med beroende och samsjuklighet
Erfarenhet av rehabiliterande arbete kring återgång i arbete/sysselsättningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är intresserad av psykiatri, har god samarbetsförmåga och kan ta beslut, hantera förändringar och vara flexibel. Vi lägger stor vikt vid att du vill arbeta i team och på personlig lämplighet.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:549". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Erica Guggi Erica.Guggi@regiondalarna.se 0243-497018 Jobbnummer
9938218