Kock sökes till bemannings- och konsultuppdrag inom restaurangbranschen
Onstaff AB / Kockjobb / Surahammar Visa alla kockjobb i Surahammar
2026-06-16
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Vi söker nu engagerade och yrkesskickliga kockar för anställning hos vårt bemannings- och konsultföretag. Som kock hos oss kommer du att arbeta på uppdrag hos våra kunder inom restaurang-, hotell- och storköksverksamhet. Uppdragen varierar i längd och omfattning, vilket ger dig möjlighet att utvecklas i olika arbetsmiljöer.Dina arbetsuppgifter
Tillaga och förbereda mat enligt meny och recept.
Säkerställa hög kvalitet och god presentation av maten.
Följa rutiner för livsmedelshygien och egenkontroll.
Hantera beställningar, råvaror och lager vid behov.
Samarbeta med köks- och serveringspersonal för att säkerställa god service.Kvalifikationer
Erfarenhet som kock inom restaurang, hotell eller storkök.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
God stresstålighet och flexibilitet.
Svenska eller engelska på kommunikativ nivå.
Meriterande
Utbildning inom restaurang och livsmedel.
Erfarenhet av asiatisk matlagning, à la carte, lunchservering eller storkök.
Körkort och tillgång till bil.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann, serviceinriktad och har ett genuint intresse för matlagning. Du trivs med att arbeta i olika miljöer och kan snabbt anpassa dig till nya arbetsplatser.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med inledande provanställning enligt överenskommelse.
Heltid eller deltid.
Arbete kan förekomma på kvällar och helger.Om företaget
Vi är ett växande bemannings- och konsultföretag som levererar kvalificerad personal till restaurang- och besöksnäringen. Vårt mål är att skapa långsiktiga samarbeten med både medarbetare och kunder genom kvalitet, flexibilitet och professionalism.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
regina@onstaffab.com
E-post: regina@onstaffab.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onstaff AB
(org.nr 559540-0283)
Bergslagsvägen 119 (visa karta
)
735 60 RAMNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9966993