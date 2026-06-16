Underhållschef - Volvo Lastvagnar AB, Tuve
Volvo Business Services Aktiebolag / Gruv- och metallurgijobb / Göteborg Visa alla gruv- och metallurgijobb i Göteborg
2026-06-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Volvo Business Services Aktiebolag i Göteborg
, Vara
, Skövde
, Arvika
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning:
Transporter utgör kärnan i det moderna samhället. Vill du vara en del av att forma smarta och hållbara transport- och infrastrukturlösningar för en bättre värld? Vill du göra skillnad, arbeta med nästa generations teknik i en global kontext tillsammans med passionerade kollegor mot gemensamma mål? Då kan vi vara rätt för varann.
Arbetsbeskrivning:
Vill du leda en kritisk funktion i hjärtat av Volvo Lastvagnars produktion?
Ta möjligheten att bli en nyckelspelare i Truck Technology & Industrial Division vid Tuvefabriken – vår introduktionsanläggning där framtidens lastbilar möter produktionsverkligheten för första gången.
Här driver vi utvecklingen av morgondagens produkter, processer och teknik – och vi söker nu en erfaren underhållschef som vill leda både människor och transformation.
Om rollen
Som underhållschef har du ett helhetsansvar för en verksamhet som är avgörande för fabrikens prestation och framtid. Du leder ett erfaret team och arbetar både operativt och strategiskt för att säkerställa hög tillgänglighet, robusta processer och en hållbar produktionsmiljö. Vi är ett starkt team i Tuve, samarbete med alla funktioner är en naturlig del av arbetet.
Rollen kräver en ledare som inte bara förvaltar – utan aktivt driver förändring, utvecklar arbetssätt och bygger en stark underhållskultur.
Ditt ansvar
Leda, utveckla och modernisera underhållsverksamheten (~80 medarbetare i upp till 4-skift)
Säkerställa hög teknisk tillgänglighet och driftsäkerhet i produktionen
Driva strategiskt förbättringsarbete inom underhåll (t.ex. TPM, prediktivt underhåll)
Ansvara för investeringar, utredningar och införande av ny utrustning
Budgetansvar för hela underhållsområdet inklusive reservdelar och slitmaterial
Vara en central samarbetspartner till produktion, produktionsteknik, logistik och kvalitet
Aktivt bidra till fabrikens transformation mot framtidens produktionssystem
Vem vi söker
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare med djup förståelse för industriellt underhåll och produktionsmiljöer.
Du har sannolikt:
Minst 10 års erfarenhet inom mekaniskt och/eller elektriskt underhåll i tillverkningsindustri
Flera års erfarenhet av att leda större organisationer eller komplexa team
Dokumenterad erfarenhet av att driva förändrings- och förbättringsarbete
Stark förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativ genomförandekraft
Erfarenhet av Lean, TPM eller motsvarande arbetssätt
Akademisk examen inom maskinteknik, elteknik, produktion eller liknande
Din profil
Du är en synlig och coachande ledare som engagerar och utvecklar team
Du har hög teknisk trovärdighet och kan utmana etablerade arbetssätt
Du är strukturerad och prioriterar rätt i en komplex och dynamisk miljö
Du är kommunikativ och bygger starka relationer över funktioner
Du drivs av att skapa resultat genom andra – och att se förbättringar realiseras
Därför ska du välja Volvo Tuve
En strategiskt viktig roll i en fabrik där framtiden formas
Möjlighet att påverka både teknik, arbetssätt och kultur
Arbeta i en global organisation med starkt fokus på innovation och hållbarhet
Ledarskap i en verksamhet med hög kompetens och stolthet
Ansök innan den 30 juni och bli en del av vår förändringsresa.
Vi ser fram emot att höra från dig.
Vi respekterar din dataintegritet och tar därför inte emot ansökningar via e-post.
Affärsområdet Trucks Technology & Industrial rekryterar lagspelare som är redo att skapa verklig effekt för våra kunder. Våra decentraliserade team arbetar nära kunderna, med hög hastighet och stort eget ansvar, för att skapa det de verkligen behöver.Kom och samarbeta med oss kring innovativ, hållbar teknik som omdefinierar hur vi utvecklar, bygger och levererar värde. Ta med din nyfikenhet, din expertis och din samarbetsförmåga – tillsammans förvandlar vi djärva idéer till konkreta lösningar för våra kunder och bidrar till en mer hållbar morgondag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "32805-44250353". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Business Services Aktiebolag
(org.nr 556029-5197)
405 08 GÖTEBORG Arbetsplats
Volvo Group Jobbnummer
9966998